學者怒揭莫德納疫苗實驗內幕！狠批藥廠自私無情「後悔當白老鼠」

▲曼奇克揭露莫德納藥廠的實驗內幕。（組圖／翻攝自波士頓大學官網、路透）

記者葉睿涵／編譯

美國波士頓大學副教授曼奇克（Jeremy Menchik）在2020年7月自願參加莫德納藥廠的新冠疫苗實驗，卻在疫苗成功面世後宣布退出。他最近投書美媒曝光他退出的原因，承認對藥廠的作為深感失望，更狠批莫德納拒絕與政府和其他藥廠分享mRNA技術的行為，等於是用人命和延長疫情來換取巨額利潤，「這是一場無情的企業營利活動」。

《波士頓環球報》旗下健康新聞網站Stat報導，曼奇克是最初加入莫德納人體實驗的「白老鼠」之一，與他同時接受試驗的還有另外約3萬名志願者。曼奇克表示，由於他是2個孩子的爸爸，因此他很關心孩子未來的世界會長什麼樣，「顯而易見，這個世界急需一種可以迅速擺脫疫情的方法，所以即使我不清楚接種實驗性疫苗會帶來什麼風險，我還是願意加入」。

曼奇克透露，加入疫苗試驗的過程令他感到痛苦又疲憊，因為他在實驗過程中，必須去醫院7次、接24通電話、抽血5次、寫數十篇報告，還得被研究人員反覆詢問他的私生活，並接受大量篩檢。曼奇克在實驗的6個月後知道自己屬於控制組，也就是施打生理食鹽水而不是疫苗，但他卻甘之如飴，因為他認為自己是在為公衛領域做出「有價值的貢獻」。

▲莫德納成功研發新冠疫苗以來，已賺進過億利潤。（圖／路透）

在莫德納疫苗面世後，曼奇克感到欣喜若狂，「我感覺我在促進科學、拯救生命上發揮了一點點的作用」，於是他同意進一步參與莫德納針對Delta病毒的加強劑實驗。不過，曼奇克的興奮並未維持太久，他隨即發現，莫德納並未在疫苗成功後盡全力結束這場大流行，甚至還拒絕與政府或其他藥廠分享其mRNA技術，導致疫情被延長，而莫德納則從中賺取高額利潤。

據莫德納預測，該公司單只2021年一年，就已達成150億至180億美元的銷售額，而且當初藥廠在研發疫苗時，政府曾大手筆贊助藥廠25億美元的研發經費，並提前預定了當時還未面世的疫苗，因此曼奇克認為，莫德納的行為「實在很自私」，「我以為自己參與的是崇高的研究計劃，但實際上這卻是一場無情的企業營利活動」。

曼奇克強調，「莫德納有如今的成就是多方促成的結果，因此已獲利數十億美元的藥廠不應擅自決定人類的未來，而且人們再不盡快廣泛應用mRNA技術，那全球將會面臨越來越多類似Omicron崛起的案例，造成更多死亡和感染浪潮。以人命換取暴利的科學並不高尚，這也是為什麼我無法再參加實驗的原因，我也敦促其他志願者退出實驗。」

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