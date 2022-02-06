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香港確診連兩日破300例！港府：兩年抗疫以來「最惡劣情況」

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲香港春節期間確診數大增。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港5日新增351例確診，6日又新增342例確診，兩周來已累計近2000例確診，並且其中有近半數源頭不明。香港食物及衛生局長陳肇始6日在網誌上發文指出，香港目前的疫情發展非常嚴峻，是這兩年抗疫以來最惡劣的情況，政府多管齊下加強防疫措施，包含大幅提升檢測量、進一步收緊社交距離措施等。

陳肇始表示，過去一段時間，每日有超過100宗本地感染個案，昨天（5日）更超過300宗，而且源頭未明個案不斷上升，現時已有超過220宗源頭未明個案，而且它們分布於各區，涉及不同行業、職位，亦發現Omicron病毒在家居和一些緊密工作間的傳播力特別強，「環境因素對Omicron造成快速傳播，而且這種環境因素的傳播似乎越來越明顯，導致在多幢住宅大廈出現橫向或直向傳播，而且很多也並不涉及樓宇在結構或喉管方面出現問題。」

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

陳肇始提到，由於Omicron變異病毒株，特別是BA.2亞型傳播能力非常之強，明顯出現短距離空氣傳播，感染個案出現幾何式上升的可能性正不斷增加，即使有跡象顯示Omicron變異病毒株引起嚴重併發症的機會較低，但在大規模感染下仍會出現較多重症或死亡個案。

陳肇始說，另一方面，本地Delta變異病毒株個案仍然持續出現，而其殺傷力較高，最近有尚未接種疫苗人士感染後而病情危殆，需要進入深切治療部，「這反映本港正受兩種變異病毒株同時夾擊，疫情發展絕對不容樂觀。」

陳肇始表示，隨著農曆新年結束，市民早前參與節日活動等社交接觸或會引發新的感染群組，預計香港短期內個案可能幾何式上升，「我們必須爭分奪秒，與病毒競賽，希望盡快遏止疫情。但我們需要市民積極配合，留家抗疫，大幅減低人流，加上政府的措施才能阻截擴散。」

陳肇始指出，為防止疫情進一步大幅惡化，政府有必要多管齊下推行防疫抗疫措施，持續採取最嚴謹的社交距離措施遏抑人流，同時大幅提升病毒檢測能力，希望得到市民通力合作，配合「早發現、早隔離、早治療」的目標。

▲▼香港疫情,葵涌邨,逸葵樓。（圖／路透社）

陳肇始提到，政府會採取更積極進取的檢測策略，以盡早識別患者，中斷社區傳播鏈，希望市民積極配合各項檢測行動，過去數周，無論是政府的各項檢測行動和市民自願作檢測的需求均大幅上升，檢測量亦不斷提高，「我們十分感謝廣東省及深圳市政府在物資及人員等方面的協調及幫助，進一步提升病毒檢測能力，務求在本月中前將公共及私營化驗所原本每日最高約10萬次的檢測量，大幅提升至約20萬次或更高的檢測量，也會與其中一間承辦商合作，在馬鞍山體育館設立火眼實驗室，進一步提升檢測量至每日不少於30萬次。」

陳肇始還說，由於確診個案數字持續居高不下，政府會密切監察疫情發展，考慮進一步收緊社交距離措施，包括將更多處所納入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規管範圍、收緊公眾地方群組聚集的限制等。

最後，陳肇始強烈呼籲香港市民，「一定要減少社交活動，不要參與跨家庭聚會，盡量留在家中，如非必要切勿外出，尤其是前往人流密集的商場和公共設施，以及人多擠逼的地方，留家抗疫，協助遏制疫情。這不但避免親朋好友受到感染或成為密切接觸者而需要接受檢疫隔離，同時亦可保障大眾健康。」

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