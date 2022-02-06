疫情盡頭開學前見真章　前台大醫揭1關鍵：就看這1、2週

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疫情盡頭開學前見真章　前台大醫林氏璧揭1關鍵：就看這1、2週

記者黃翊婷／綜合報導

高雄及桃園2市5日宣布，公私立幼兒園延到2月14日開學。究竟疫情何時才能趨緩，台大感染科前醫師林氏璧在臉書PO文分析，「大概開學前可見真章」，目前公布的確診個案多半都是原本匡列中，或是與原本傳染鏈相關的，整體疫情還是有得到控制，但他還是老話一句「年後才是考驗的開始」，接下來1、2週若陽性率還是很低，「那恭喜，這一波好像我們又擋住了。」

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力。（圖／記者李毓康攝）

▲林氏璧認為，疫情有望在開學前見真章。（資料照／記者李毓康攝）

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林氏璧5日在臉書「日本自助旅遊中毒者」PO文分析疫情，內容提到，國內5日新增40例本土個案，30例在桃園、10例在高雄，其中有33例是居隔時由陰轉陽；以桃園為例，新增個案包含25例亞旭群聚匡列隔離期滿前採檢確診、4例為日翊群聚、1例為錢都群聚，由於多數是因為隔離期滿前採檢出來的，推測應該是無症狀，但這並不代表這些確診者的潛伏期就是14天，無症狀感染者因為沒有症狀，所以不確定發病日。

林氏璧接著說，高雄的新增個案則是9例跟高雄港相關、1例為幼兒園相關，全是在匡列隔離、解隔採檢確診，也都有明確的感染原；不過，高雄目前有3家旅館正在疫調中，有群聚傳播的可能，總共有198人要召回進行篩檢，現在已經找到99人。

▲▼全面防疫，臺北市環保局今日起至春節前，聯手國軍陸軍第六軍團33化學群，就臺北車站機場捷運等交通樞紐及10大公共場域擴大消毒，防範未然，維護市民健康安全。（圖／記者湯興漢攝）

▲部分專家認為年後可能會爆發下一波疫情。（資料照／記者湯興漢攝）

林氏璧分析，從過年期間公布的確診個案來看，其實多半都是原本匡列中，或是與原本傳染鏈相關的，可見整體疫情還是有得到控制，大家不用太緊張，「這些案件本身一件一件相關的人都會收尾，這都不是問題」，重點是那些已經讓社區承受風險的社區足跡到底有沒有傳出去，以及社區現在的狀況究竟如何。

「我還是老話一句，年後才是考驗的開始。」林氏璧說，接下來要緊盯社區，若有出現呼吸道症狀者應該盡可能接受篩檢，看看社區是否有Omicron的蹤跡，「如果看個1、2週，陽性率還是極低無比，那恭喜，這一波好像我們又擋住了，大概開學前可見真章。」

20220205記者會 今日本土40例。包括桃園30例，高雄10例。先不用驚嚇，其中有33例是居隔中陰轉陽。 1.桃園包括了25例為亞旭群聚匡列隔離期滿前採檢確診、4例為日翊群聚、1例為錢都群聚。今天確診數字較多是因為亞旭隔離期滿前採檢...

日本自助旅遊中毒者發佈於 2022年2月5日 星期六

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