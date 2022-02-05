台南鹿耳門天后宮跋四季籤　壬寅虎年中平籤「秋轉夏勢好運臨」

▲台南市鹿耳門天后宮，每年農曆大年初五早上吉時跋出四季籤「公籤」，來預測國家、社會今年四季時序之運轉時勢，今年天后宮所跋之四季籤整體籤運屬「中平籤」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹿耳門天后宮，每年農曆大年初五早上吉時跋出四季籤「公籤」，來預測國家、社會今年四季時序之運轉時勢，以做行事之參考，這次跋籤用時約40分鐘，總體而言，2022年天后宮所跋之四季籤整體籤運屬「中平籤」。

台南鹿耳門天后宮自1993年台灣年文化季舉辦起，即於每年農曆大年初五舉辦「跋四季籤」活動。5日仍是春節連續假期，遊客熱情未減，因關心今年運勢，在戴好口罩並保持安全社交距離的原則下，殷殷關注跋籤現場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由奇益科技董事長邱建興、展立光學董事長王李大同、台南市警三分局長歐祖明（率副分局長張志能、副分局長洪國哲）、南智捷汽車總經理馬忠榮等四位，分別擔任春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官。上午10時正，行禮如儀、開籤筒，然後依春、夏、秋、冬四季四籤分別跋籤，眾禮官虔心默禱，旁觀民眾屏氣凝神等待，凡丟得「聖杯」，則民眾拍手鼓掌，由於須連續跋得三次「聖杯」方得定籤，故遇連跋數支未能定籤時，每人則屏心靜氣，共同默禱期望快快定籤，現場高潮迭起。起手春籤第14支定籤，餘依序為第20、37、21支！

今年鹿耳門天后宮跋出之「四季籤」，鹿耳門媽欽定籤詩內容如下：春─丙酉第十四籤，屬火利在夏天宜其南方；桃園三結義：「財中漸漸見分明，花開花謝結子成；寬心且看月中桂，郎君即便見太平。」；夏─丁卯第二十籤，屬火利在夏天宜其南方；孫悟空大難火災：「前途功名未得意，只恐命內有交加；兩家必定防損失，勸君且退莫咨嗟。」；秋─庚子第三七籤，屬土利在四季三、六、九、十二月；正德君看呼綠牡丹開：「運逢得意身顯變，君爾身中皆有益；一向前途無難事，決意之中保清吉。」；冬─丁巳第二一籤：屬土利在四季四方皆宜，朱壽昌尋母在長亭：「十方佛法有靈通，大難禍患不相同；紅日當空常照耀，還有貴人到家堂。」。

每當定籤完畢，即有熱情民眾就地解籤或取回作為行事參考；今年鹿耳門天后宮跋出之四季籤屬中平籤。春有佳運須當把握，夏則稍差當保守謹慎，秋轉夏勢好運臨當全力衝刺，冬若誠敬行事則及人自有天向！跋公籤，信或不信，自在人心，雖為庶民行事之參考，亦可為當政者斟酌。