日賞花海夜賞花燈　春節連假台南主要景區人潮滿滿　

▲國旅觀光大城台南，好吃好玩又富有年味文化氣息，嚴格執行防疫工作，各大景點人潮滿滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新春9天年假已剩最後3天，民眾今年因爲疫情影響無法出國旅遊，也都想趁著年假好好國內旅遊一番，國旅觀光大城台南，好吃好玩又富有年味文化氣息，嚴格執行防疫工作，自然是民眾心中第一選擇。

台南市長黃偉哲表示，春節連假台南主要商圈、老街及景區人潮擁擠，非常歡迎大家來到台南感受台南的傳統年味，但也提醒大家國內仍有疫情案例，春節出遊務必要遵守防疫指引，戴口罩勤洗手，保持社交安全距離，確實落實實名制登記。在新春年假中快快樂樂的出門，平平安安的回家。

有別於北部下雨濕冷的天氣，出遊還要撐傘不便，台南年假期間幾乎都是天氣晴朗，陽光普照春風徐徐，出遊人潮穿梭在市區商圈老街巷弄，體驗台南的慢活。依據台南市觀光旅遊局旅遊熱點旅客統計，大年初三有破15萬人湧入國華海安商圈、河樂廣場周邊、小西門及南紡商圈等街區；安平老街、新化老街及鹽水老街也有破6萬的人潮，赤崁樓孔廟古蹟景點周邊也有近5萬人出遊。

另外初三全家大小共同出遊景點也是非常熱門，台南主要各博物館及美術館等周邊近8萬旅客入內參觀，奇美博物館有蒂姆・沃克：美妙事物精采國際級展覽，是亞洲唯一的一站，蕭瓏文化園區及總爺藝文中心新春街頭藝人表演活動；十股仁糖文創園區體驗極限挑戰設施；台南美術館奈良美智展預約滿滿，在台南也是最後一站到2月底；國立台灣歷史博物館、左鎮化石園區及山上水道博物館也有新春精彩活動；民眾1/23-2/6搭乘山博行線前往左鎮山上，憑台灣好行山博行線當日乘車券購票入館即可免費領取「台南非玩Poker撲克牌」1份及兌換每日限量10份指定餐食1份。

台南山區後花園曾文水庫、梅嶺風景區、龜丹溫泉及走馬瀨農場有破3萬人出遊；尖山埤江南渡假村及虎頭埤風景區也有近萬人遊覽湖光山色散步騎自行車；小朋友最愛的頑皮世界就有近8千人入園，近距離與動物互動，各景區人潮不斷熱鬧滾滾。

晴朗天氣繼續加持之下，大年初四一早台南各景點維持前幾日熱潮，今早市區主要經典街區國華海安、小西門及南紡商圈有近2萬5千人，新春踩街排隊吃美食小吃。安平老街、新化老街及鹽水老街景點也有近1萬5千人旅客走訪。赤崁樓孔廟古蹟周邊也有近萬人出入。大關子嶺地區一早近5千人前往登山賞景吃桶仔雞泡湯。頑皮世界一早有大批遊客近2千人湧入，另外黃金海岸、漁光島及觀夕平台等濱海沿線也有近2千人遊憩沙灘漫步。虎頭埤風景區有近1千5百人入園。



接下來還有3天假期，要趕緊抓住春節假期尾巴出門旅遊。溪北白河東山大關子嶺登山健行及採果泡湯，到柳營尖山埤江南渡假村、德元埤荷蘭村及山區柳營靶場打靶，到鹽水月津港燈節及岸內片場，到六甲落羽松及烏山頭住宿遊船，到官田葫蘆埤及西拉雅大草原，享受湖光山色廣闊風景，相關景區地形開闊再加上戶外環境的優勢，也成為疫情期間全家出遊好選擇。另外學甲頑皮世界富含生態教育功能的，因防疫措施完整及可愛的動物都深受大朋友小朋友喜愛，老少咸宜的最佳好去處。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，過年連假景點人潮眾多，台南已做好萬全的準備，各店家也都落實體溫量測及QR code實名制等工作，讓民眾可以放心地出遊。推薦大家想遠離塵囂白天可以到鹽水月津港親水公園、楠西梅嶺、六甲落羽松等郊外欣賞現正熱鬧綻放的花海，迎接春天來臨。晚上接著參加「全台最美燈節」-月津港燈節、「全國最美山林燈節」-龍崎光節 空山季、「台灣最美燈海」-普濟殿燈會等地享受夜間視覺饗宴。

另外疫情期間，民眾行前也可先查詢重要景點人潮警示，避免前往人潮過多的景區。更多旅遊資訊，請上台南旅遊網( http://www.twtainan.net/ )及2022台南行春( https://tainan-newyear.tw/ )查詢。