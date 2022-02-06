文武雙全鄭伶巧獲新住民二代楷模　志當律師保家造福人群

▲▼鄭伶巧（右）奪2021宜縣柔道國中女組冠軍，她常協助母親市場賣菜（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

就讀宜蘭蘇澳國中3年級的鄭伶巧，從小在越南貧困鄉下成長，來台後照顧患病的父母親，協助父母分擔家務，以堅毅不撓、努力不懈的精神在短時間突破語言障礙、超越自我，陸續在越南語、閩南語、詩文創作等各項語文競賽獲得優異成績，表現亮眼，更拿下體育項目柔道冠軍，展現出精彩的學習成果。她更獲頒宜縣府「2021年度優秀新住民二代楷模」，並志成為律師保家造福人群。

鄭伶巧於2007年在越南北部的貧困鄉下出生，自小與母親阮翠恆及姊姊鄭翠玄在外婆家相依為命，外婆家開了一間雜貨店，她自5歲起即跟隨外婆外出採購補貨、田裡種菜，或是到海邊抓捕零星漁獲，因此讓她從小就知道賺錢的辛苦。

小學3年級時，父親將母親與她一起接回台灣生活，剛開始就讀小學時，她完全不懂中文，由於語言隔閡，受到同學揶揄嘲弄、霸凌欺負，初期在校學習生活極為艱難。

▲鄭伶巧獲2020宜縣孝行獎及2021年優秀新二代楷模獎狀。（圖／記者游芳男翻攝）

但她向上，經過不斷的努力與奮鬥，不僅榮獲「2018年蘭陽兒童文學獎國小高年級童詩類貳獎」、「2020年宜蘭縣孝行獎」及「2020年宜蘭縣越南語說故事比賽國中組第3名」等獎項，也獲得「2020年教育部閩南語基礎認證」，也奪下「2021年宜蘭縣中小學柔道比賽國中女子組」冠軍，是文武雙全的新住民子女的楷模。

對於未來，她說，就是努力的讀書，希望未來可以成為律師，照顧及保護家庭，並為捍衛真理造福人群。

宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，鄭伶巧勇敢突破逆境，表現出十足堅韌的意志力，不斷突破自我，是新住民二代的模範，希望藉由鄭伶巧的生命經驗分享，鼓勵更多的新住民家庭。

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