收假車潮來了！　高公局估初五下午「國道9路段很塞」

▲國1北向351公里處2小客車追撞，造成回堵3公里。（圖／高公局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

今（5日）大年初五截至上午11點，國道全線交通量為32.8百萬車公里，高公局估今交通量130百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅至台中系統；國5北向宜蘭至坪林，下午重點壅塞路段將會在國1、國3、國5北向，和國6西向9路段。

高公局預判，今下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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▲▼初五國1南向上午車潮畫面。



另外，高公局指出，今上午10點1分國1北向340.7公里處2小客車追撞占用內側車道並於10:16排除，造成回堵3公里；10點52分國1北向168公里處5小客車追撞占用內側車道並於11:14排除，造成回堵2公里，10點53分國1北向351公里處2小客車追撞占用內側車道，11點9分已排除，造成回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局最後呼籲，為避免塞車分散車流，高連假出外旅遊民眾「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」