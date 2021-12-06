礁溪老爺諾羅病毒92人中毒案　業者和解繳錢獲緩起訴

▲礁溪老爺酒店2020年8月間，雲天自助餐廳爆出客人諾羅病毒食物中毒案。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

礁溪老爺酒店2020年8月間，雲天自助餐廳爆出164名遊客用餐後，陸續出現上吐下瀉不適，其中92人就醫，宜蘭衛生局調查是餐廳員工感染諾羅病毒所致，飯店總經理沈方正，以及五鳳旗實業公司（老爺飯店）因依違反食品安全衛生管理法被函送法辦。宜蘭地檢署偵結，因與食中毒客人達成和解，予以緩起訴處分，並分別向公庫支出2萬與10萬元。

緩起訴書指出，老爺飯店總經理沈方正，飯店現場實際負責人，本應注意販賣的食品，不得染有病原性生物，或造成經流行病學調查，認定屬造成食物中毒的原因，並無不能注意的情事，仍疏於注意，未發現飯店雲天餐廳廚工，於2020年8月1日至2日陸續感染諾羅病毒。

感染病毒的廚工，於8月2日至5日，仍在餐廳內，持續供餐給遊客，導致許多人陸續發生腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒與頭暈等症狀，經宜蘭衛生局採檢廚工、外場與食物中毒個案的糞便檢體，送疾管局檢驗，均檢出諾羅病毒。

偵查時，無前科的沈方正坦承犯行不諱，且已與食物中毒的客人達成和解，頗有悔悟之意，因此予以沈方正與五鳳旗實業公司緩起訴處分，緩起訴期間為1年，沈方正與五鳳旗實業公司則要分別向公庫，支出2萬與10萬元。

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