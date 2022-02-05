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「每天心情隨確診數字起伏」　蔡畹鎣：侯友宜是慈父也是嚴師

▲▼新北市長侯友宜、新北副發言人蔡畹鎣。（圖／蔡畹鎣提供）

▲新北市長侯友宜、新北副發言人蔡畹鎣。（圖／蔡畹鎣提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市副發言人蔡畹鎣在新北疫情記者會表現亮眼，受到市長侯友宜重用。本土疫情爆發的那段期間，蔡畹鎣向《東森新媒體ETtoday》透露「每天心情隨著確診數字起伏」，每天和市長侯友宜拚防疫，對她而言，侯是慈父也是嚴師。

畢業於世新大學口語傳播學系的蔡畹鎣，早在2018年就加入侯友宜競選市長團隊。她表示，當初加入競選團隊就是畢業後的第一份工作，一路以來跟著侯友宜做事，最常聽侯說的一句話，就是「好好做事，替人民服務就是最重要的事。」

觀察台灣政治，蔡畹鎣認為，現在年輕人對議題參與度愈來愈高，尤其是與生活息息相關的事，大家都希望能朝好的地方前進，過好日子，而非整日在政治口水中，相互撕裂拉扯。因此，她認為很多事情要回歸理性思維，站在民眾立場，少說話、多做事，展現執行力，做出成績。

擔任副發言人後，蔡畹鎣指出，必須擔任市府與媒體間的溝通橋樑，在更多議題和時事上保持高度敏感，隨時掌握最新資訊，以及新北市的大小事；自己過去的工作比較偏重在新媒體，未來也希望能透過更多元的方式來宣傳市政。

疫情期間擔任新北疫情記者會主持人，表現受到外界稱讚。對此，蔡畹鎣則說，在防疫期間跟著侯友宜到很多地方關心防疫作業，包括醫院、集中檢疫中心、防疫旅館、物流、餐廳等，每天的心情都跟著確診數字上下起伏，但看見有這麼多人在為了抗疫而努力，真的很感動。

蔡畹鎣回憶，記得有次到集中檢疫中心，原以為週邊住戶會因為擔心有所接觸，對工作人員有防衛的心態，但一抬頭卻看見大大的「加油」兩字貼在住戶的窗戶上。她笑說，這應是疫情嚴峻下，最美的風景。

跟隨侯友宜學習的這段期間，蔡畹鎣表示，「我覺得他很像家中的長輩」，因為侯常說「我們都像他的孩子」，除了工作上的提點外，更常關心生活狀況，尤其侯經常分享人生經驗，對她而言，「市長是慈父也是嚴師」，是位非常真實又充滿溫暖的人。

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