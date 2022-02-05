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賓拉登遭暗殺始末！歐巴馬發動突襲「僅有5成把握」　2女誓死保護

▲▼賓拉登。（圖／達志影像／美聯社））

▲賓拉登在2011年遭美軍暗殺身亡。（圖／達志影像／美聯社））

作者：約翰・維辛頓（John Withington）

譯者：林資香

摘自：墨刻出版《暗殺世界史：從四千年的暗黑殺手行動，窺探人性中的陰謀算計，歷史也因此改變》

●精選書摘

奧薩瑪．賓拉登

九一一恐怖攻擊發生十年之後，奧薩瑪．賓拉登〈Osama bin Laden〉被擊殺，這可說是歐巴馬總統最偉大的勝利之一。

賓拉登是世界上最惡名昭彰的恐怖份子，也是聯邦調查局的頭號通緝犯，他出生於沙烏地阿拉伯的利雅德〈Riyadh〉，在家中五十二個兄弟姊妹中排行第十七，他的父親擁有該國最大的建築公司。

賓拉登在十七歲時就娶了第一個妻子，其後又陸續娶了四個妻子，並一共生了二十六個子女。

賓拉登在享有特權的環境中長大，取得了土木工程的學位，當他在學校就學時，受到了一位激進學者阿卜杜拉．阿扎姆〈Abdullah Azzam〉的影響，這位學者深信，所有的穆斯林都應該發起聖戰，建立一個獨一無二的伊斯蘭國。

蘇聯在一九七九年入侵阿富汗〈Afghanistan〉後，賓拉登和阿扎姆一起前往巴基斯坦，在鄰近阿富汗邊境之處進行運作，為那些與俄羅斯人交戰的聖戰士〈Mujahideen〉提供資金與支援，同時，他們還招募來自全球的志願者加入這場叛亂暴動。

蓋達組織〈al-Qaeda〉

蘇聯在一九八九年撤退之後，賓拉登返回沙烏地阿拉伯，開始致力於成立一個新組織，也就是「基地」〈the Base〉蓋達組織，專門從事象徵性的恐怖主義行動。

沙烏地阿拉伯當局在一九九二年將他驅逐出境，四年之後，他回到阿富汗對美國宣戰：「中東的弊病源自於美國試圖接管這個地區、源自於美國對以色列的支持，沙烏地阿拉伯已然變成了美國的殖民地。」

蓋達組織資助了一連串不利於西方世界的恐怖攻擊，例如，一九九七年有六十二名觀光客在埃及盧克索遇害；次年，居間籌謀對美國在肯亞與坦尚尼亞〈Tanzania〉大使館進行的炸彈攻擊，導致超過兩百二十人死亡；接著就是二○○一年的九一一攻擊事件，恐怖份子劫持了四架飛機，並撞上紐約的世貿中心雙子塔及華盛頓的五角大廈，造成近三千人死亡。

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

當美國人在搜捕賓拉登之際，他還會發布極盡嘲諷的影音檔案，且並未停止恐怖暴行，二○○二年在峇里島，兩百多人死於炸彈攻擊；二○○四年在西班牙，一列通勤列車上有一百九十一人被炸死；美軍佔領的阿富汗及伊拉克地區亦發生多起爆炸事件。

美國海軍海豹特種部隊的突襲

在二○一○年下半年時，美國人被一處高牆深院的神秘宅院所吸引，它坐落在阿伯塔巴德〈Abbottabad〉一個有巴基斯坦駐軍的靜謐蓊鬱城鎮，距離阿富汗邊界約一百九十公里〈一百二十英哩〉。

美國人攔截到一通手機電話，來自賓拉登最信任的情報員之一〈也有一說是一位前巴基斯坦情報人員向美國人洩漏了那座大宅的消息，以換取一筆相當可觀的報酬〉。但由於屋宅建有高牆，加上每座陽台有簾幕遮蔽，所以很難看到室內的狀況。同時，這處宅院沒有任何電話或網路連結，就連垃圾也都在裡頭焚燒掉，進入的唯一方法就是穿過兩道巨大的金屬安全門。

中情局隨即展開秘密調查，並在附近設置了一間安全屋。當地人告訴他們，那處宅院的住戶極少冒險外出，即便外出了，他們也會迅速開車離去。

雖然不清楚巴基斯坦當局是否知道賓拉登的行蹤，但那處宅院距離若干軍事基地很近，而即使他們知情，也必須謹慎行事，因為對許多巴基斯坦人來說，賓拉登是個英雄。

至於美國人這方面，他們部署了一架先進的無人機，能飛過大宅上方的高空拍照攝影而不被察覺，他們藉此發現了一個經常在裡頭走來走去的人，但無法肯定這個人就是賓拉登。

在美國政府與軍方當中，歐巴馬總統是得知這處宅院的極少數人之一，他後來說，他們只有百分之五十五的把握該人即是恐怖份子的首腦，雖然還是有人說，巴基斯坦的消息來源提供了他們可茲證明賓拉登身分的DNA 證據。

最後，總統授權在二○一一年五月二日一個月黑風高的夜晚，對這處宅院發動突襲。

兩架直升機載運了二十幾名美國海軍海豹特種部隊所組成的小隊，他們在阿富汗被召集，派遣來這處宅院進行突襲。

計畫原本是要直升機把這些隊員直接空投到宅院裡頭，但其中一架直升機遇上了麻煩不得不緊急降落，於是另一架直升機將隊員放在建築外頭，讓他們自行想辦法進入，因而他們得爆破一道圍牆，以及一道保護賓拉登和他家人居所的內牆。

▲▼2011年歐巴馬政府狙擊賓拉登時的情報室照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲2011年歐巴馬政府狙擊賓拉登時的情報室照片。（圖／達志影像／美聯社）

當賓拉登的一位密友從一間守衛室對他們開火時，他們射殺了他和他的妻子。接著隊員們進入主建築，遭到那位密友的兄弟攻擊，於是隊員們也射殺了他，賓拉登的一個已成年的兒子在樓梯上遇到了海豹特種部隊隊員，也遭遇了射殺的命運。

從部隊隊員進入建築，到終於看見賓拉登，一共花了二十分鐘時間。賓拉登躲在一間臥室中，有兩個女人設法保護他。關於他被槍殺的確切地點或被擊中了幾槍，有好幾種說法，但可以肯定的是，他的確被射殺了，無法肯定的是巴基斯坦當局對這場突襲知道多少。

海豹特種部隊抵達四十分鐘之後，恐怖份子的首腦已死，一架直升機出現，將隊員們、賓拉登的屍體，以及找到的文件與電腦硬碟一起載走。在離開前，隊員們毀了那架受損的直升機。

他們不久就回到了阿富汗，賓拉登的屍體則交由一艘美國的航空母艦進行海葬，確保他的追隨者沒有陵墓可以參拜。
這是一場蓄意的暗殺，還是一項原本打算逮住賓拉登的計畫？

負責這項行動的軍事指揮官威廉．麥克雷文〈William McRaven〉海軍上將說，這名恐怖份子「絕對」可以被活捉，殺死他並非這項行動的目的，但行動並非完全按照計畫進行，因為有一架直升機墜毀了。

歐巴馬總統對於無法將賓拉登繩之以法、進行審判以「阻止他成為烈士」，表達了失望之意，但事實上，要在一個許多人支持他的國家捕捉他，並將他帶回美國掌控的領土，著實是一項風險極高的艱鉅任務。

▲《暗殺世界史：從四千年的暗黑殺手行動，窺探人性中的陰謀算計，歷史也因此改變》。（圖／墨刻出版提供）

★ 本文墨刻出版授權，摘自《暗殺世界史：從四千年的暗黑殺手行動，窺探人性中的陰謀算計，歷史也因此改變》

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