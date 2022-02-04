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紐約廢水驚現「神秘突變病毒片段」　紐時：全新變異株潛在跡象

▲▼新冠。（圖／路透）

▲這份研究結果3日發表於國際期刊《自然通訊》。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約一組研究人員去年1月針對廢水中的新冠病毒做監測，但卻發現從未在確診者身上出現過的病毒片段，具有獨特突變，且過去一年持續在廢水中出現。紐約時報形容，這是「全新變種病毒潛在跡象」。

此種怪異的突變序列被科學家稱為「神秘譜系」，科學家迄今未知其源頭，但已知至少現蹤一年，期間沒有超越入侵世界各國的變異株Omicron及Delta，且並未有證據顯示會對人類健康構成更高風險。這份研究結果3日發表於國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

研究作者之一、微生物學家特魯西（Monica Trujillo）表示，「我們在這一點上能說，至今還沒在人類數據庫中找到這種『神秘譜系』。」

研究團隊內部也對病毒序列的源頭有不同的想法，部分的人覺得病毒來自沒有通過測序染疫的人，也有人認為可能來自感染病毒的動物，或許是紐約市龐大的老鼠群。

然而至今仍無確切答案。另名研究作者丹尼希（John Dennehy）說，「我認為找到源頭真的很重要，只不過我們到現在一直沒有找到確切答案。」

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