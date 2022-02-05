宜縣消防局救回19瀕死患者　單月成功率創新高達32.43%

▲▼宜蘭消防員以自動心肺復甦機、即時心電圖機等救命神器，搶救院前無生命徵象患者成功率創新高。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣消防局急救到院前心肺功能停止患者（OHCA）康復出院人數再創歷年新高，經統計2021年截至11月底，到院前無呼吸、心跳之患者，經急救康復出院已達19位（較8到10月出院總人數高出7人）， 這19人康復出院，代表著是19個家庭得以完整，比起2020年度非六都縣市急救成功率最高為29.6%，宜縣消防局2021/11急救成功率可說是創下新高。

宜蘭消防局指出，宜蘭縣每年約有25,000次的緊急救護案件，自從縣長林姿妙上任以來，除了打造健康城市，更支持站在搶救生命第一線的同仁，照護到每一位縣民，力求到院前緊急醫療系統更加完善。此外，為提升OHCA患者能即時接受CPR急救，消防局積極教導民眾勇於實施CPR與AED，同時持續強化119派遣員正確辨識OHCA患者、即時線上指導CPR操作（DA-CPR），截至2021年上半年辨識出OHCA之報案者接受DA-CPR的壓胸比率已高達82.78%。

如此佳績，普獲民間善心人士、團體及宮廟大力相挺，熱心捐贈救護車輛及器材，目前消防局救護車均為善心人士捐贈，加上歷年受贈自動心肺復甦機共計14組，均已配置偏遠地區分隊，此器材不僅能持續提供OHCA患者高品質CPR，亦能在救護人員搬運及送往醫院期間不間斷的施予CPR，以降低途中中斷的風險，這將再提升到院前緊急救護的成功率。

宜蘭消防局救命成功率創新高，宜縣長林姿妙為鼓勵救護同仁的辛勞，頒獎給2021年8至10月與死神拔河搶救人命成功的消防人員，因為救人一命勝造七級浮屠；另，受到人口高齡化影響 ，需要緊急送醫的事件不斷增加，包括火災、車禍、醫療等都是分秒必爭，消防與義消等人員不分日夜救助的精神令人感動，也讓民眾有了依靠，林姿妙對於他們的犧牲奉獻表示感佩之意。

消防局呼籲，在救護資源有限的情形下，除了勿濫用救護資源外，更不要指定遠送，並接受救護人員分流，不堅持送往已經通報滿床的醫院。此外，消防局也會不斷提升宜蘭縣到院前緊急服務品質，努力成為縣民的守護神，使宜蘭縣成為一個永續宜居的城市。

更多熱門新聞

►他曾經被稱暖警...宜蘭警誆2老人77萬 貪念換來10年徒刑

►法拉利、BMW停蘇花改觀音隧道路肩 1男站路中跳舞1男錄影

►離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院 掛號櫃台前看A片「左手狂滑動

►礁溪老爺諾羅病毒92人中毒案 業者和解繳錢獲緩起訴