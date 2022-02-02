日前曾打疫苗！男爬「南三段」上吐下瀉　空勤黑鷹馳援送醫

▲男子由空勤總隊直升機吊掛下山送醫治療。（圖／空勤總隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行4人登山隊伍登花蓮瑞穗林道，準備進行南三段單大東郡斷橫縱走往南投信義，怎料1日上午1名男子身體不適，疑似肺水腫前徵，但能躺平呼吸正常，無力無法繼續行走，最後請求消防局派員協助救援，並自述剛打過疫苗。2日上午由空勤總隊派遣直升機將男子吊掛下山送醫。

花蓮縣消防局1日上午約11時許接獲民眾報案稱，一行4人登山隊伍於瑞穗林道往南投信義途中有1人身體不適，同行陳姓隊友上吐下瀉、痰中有血、血便及血尿，症狀嚴重，目前患者已於內嶺爾前營地紮營並由隊友陪同，身體因無力無法行走，請求消防局派員協助救援。

花蓮消防局獲報後立即集結搜救人員並連繫空勤總隊，花蓮縣消防局、花蓮林區管理處玉里工作站、卓溪鄉登山協會等4位先遣步行搜救人員，於瑞穗分隊集結完成後出發前往瑞穗林道登山口。

2日清晨消防局聯繫上登山隊伍，並引導患者前往適合吊掛地點並製造明顯訊號，上午約6時許空勤總隊直升機起飛前往事故地點進行空偵，迅速發現患者一行人並執行吊掛成功。

救援人員表示，陳姓受傷男子30歲來自彰化和美，現場初步評估意識清醒看似肺水腫前徵，但能躺平呼吸正常，吐痰沒血身上無明顯外傷，搜救人員給予救護處置後，順利吊掛至德興運動場交由救護車後送至花蓮慈濟醫院接受治療。

消防局表示，山難救援案件待釐清相關內容後，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。並呼籲民眾，高山環境及天氣變化多端，登山前應做好更多的評估及細節，包括體耐力訓練、裝備、糧食、飲水等，每個環節都不可遺漏，結伴同行並謹守團進團出原則，確保登山安全。

