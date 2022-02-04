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郭國文推薦台南5處私房景點　疫情期間讓你也能「一秒到日本」

▲台南山上水道博物館近期在臉書粉專推出線上逛水道單元，以生動活潑模式介紹博物館館藏與園區特色景點，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝）

▲台南山上水道博物館。（圖／記者林悅攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情已經蔓延兩年之久，不能出國讓所有民眾感到失落，民進黨立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文表示，他的選區內有不少和日本相關的特色景點，不僅遠離市區人煙，更讓在台灣的日本人以及「喜日」的民眾，可以在台南體會日本文化。

郭國文表示，近期因為Omicron病毒的擴散，讓民眾對觀光起了警戒；不過目前仍在二級警戒，代表疫情還在控制之中，只要戴好口罩、做好防疫措施，還是歡迎民眾前來台南觀光。

郭國文說明，原台南縣有許多日治時期保留下來的建築物，如果擔心府城區會人擠人，他的選區內有不少和日本相關的特色景點，不僅遠離市區人煙，更讓在台灣的日本人及「喜日」的民眾，可以在台南體會日本文化。

另外，郭國文也特別邀請到「Mr.拉麵」連鎖店的社長野崎孝男，透過中文穿插日文，以有趣生動的方式介紹原台南縣區日治時期的相關景點，包括山上區的山上花園水道博物館、善化區的善化糖廠、麻豆區的總爺藝文中心、官田區的隆田cha cha文化資產教育園區及烏山頭水庫風景區。

▲▼台南善化糖廠。（圖／取自台灣糖業公司網站）

▲台南善化糖廠。（圖／取自台灣糖業公司網站）

野崎孝男指出，山上花園水道博物館保留了日治時期的水道設施，當年因為公衛問題，導致許多台灣人死亡，因此日本政府在台南設立台灣第二個水道，是公衛現代化的重要設施。

野崎孝男也說，除了博物館內有許多設施和展覽可以參觀，戶外還有花園、森林區，由於今年是水道博物館落成100年，更保留1933年為迎接日本親王所種植的「琉球松」，具別有一番的歷史意義，值得一看。

此外，水道博物館的建築更是滿滿的日式風，由於當時日本建築師多赴英留學，因此建築帶有點歐式風格，例如顯眼的紅磚、拱廊等，可以說是那個年代經典的日式建築，相當適合「思日」的朋友。野崎孝男則說，自己有去過山上花園水道博物館，並且大讚是個「一級棒」的景點。

郭國文也提及，善化糖廠建於1904年，是由台灣人創辦，後來被日資「台灣製糖株式會社」併購，並以善化的舊地名「灣裡街」來命名，整個糖廠保留許多當初日本統治時期的痕跡，許多設計也相當具有自己的特色，更吸引台劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」前來取景。

郭國文也說，不管是對日本有興趣，還是「我的婆婆」的粉絲，都歡迎來善化糖廠遊玩、吃美食。

對於住在台灣約10年的野崎孝男，卻從未去過善化糖廠，郭國文感到相當震驚，並邀請他之後可以一起去逛逛。郭國文也向野崎孝男推薦糖廠的火鍋以及麻油雞，「本当に美味しい（真的很好吃）」，想要知道更完整的美食清單，歡迎觀看他的臉書，裡面有許多介紹美食的影片。

▲▼台南總爺藝文中心。（圖／取自總爺藝文中心官網）

▲台南麻豆總爺藝文中心。（圖／取自總爺藝文中心官網）

郭國文再指，總爺藝文中心原本是日本明治製糖株式會社的「總爺工廠」及「本社」，後來經過古蹟的活化再利用，舊糖廠因而被改設為一座藝文中心，野崎孝男也特別推薦這座藝文中心，並表示這裡非常有「京都的氣氛」，如果想了解日本卻去不了日本，是適合全家大小一起出遊的景點。

提起總爺藝文中心，野崎孝男也特別補充說明，日本非常有名的明治巧克力最初的製糖地不在日本，就在這座總爺糖廠，讓郭國文非常震驚，並表示此處具有台日的歷史文化淵源及產業鏈結，可能連文化局都不一定知道，推薦大家一定要抽空去走走。

郭國文也推薦喜日的家庭，可以到今年才正式開幕的「隆田文化資產教育園區」，其中的「四鐵共構」相當有意思，包括與烏山頭水庫興建相關的「水鐵」，以及跟台南產業發展息息相關的鹽鐵、糖鐵、台鐵等，非常適合親子一同前往參觀。

最後，郭國文介紹位在烏山頭水庫內的「八田與一紀念園區」，八田與一為嘉南大圳的建造者，紀念園區呈現他當年的住所，「只要日本人來到這，肯定會有回家的感覺」。

介紹了這麼多景點，郭國文強調，不管是在台過年的日本人，還是因為疫情無法出國，想念日式文化的台灣人，都可以將以上景點列入連假行程中，而經過郭國文的介紹，連野崎孝男都表示心動，「各地方都想去一探究竟」。

郭國文指出，大家來台南觀光，大多都停留在府城區，但其實郊區有趣的景點也相當值得一看，而且「館館相連」，各個景點間的交通時間都不會拉太長，歡迎各地的朋友來體驗「台南式」的日本文化。

▼台南官田八田與一紀念園區。（圖／西拉雅國家風景區管理處提供）

▲▼八田與一紀念園區。（圖／西拉雅國家風景區管理處提供）

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