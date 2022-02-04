　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

春節走春旅遊　黃偉哲推薦台南休閒農場最好玩

▲台南市7處休閒農場各具特色，是春節走春的絶佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市7處休閒農場各具特色，是春節走春的絶佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節9天連續假期，在與家人團聚的同時，你還在想走春要到哪裡玩嗎？台南市長黃偉哲邀請全國民眾到台南的休閒農場，享受一個家族親子共遊的田園旅遊。

▲台南市7處休閒農場各具特色，是春節走春的絶佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示今年春節台南走馬瀨農場有熊愛走馬瀨、南元農場有薰衣草花季、大坑農場有山泉蘭花季及套裝行程與因俗女養成記2電視劇廣為人知的仙湖農場，另外吉園、關子嶺開心及台南鴨莊等休閒農場也各具特色，是春節走春的最佳去處。

▲台南市7處休閒農場各具特色，是春節走春的絶佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，春節連續假期，歡迎全國民眾到臺南的休閒農場來一趟深度旅遊，參加福虎迎新春活動，走馬瀨有福虎熊好玩－泰迪熊嘉年華及烏克蘭特技秀與哈薩克飆馬秀、大坑有紫藤隧道及繩索體能訓練場，夜間還有民歌現場演唱秀，不但白天可盡情玩樂，更可享受夜間寧謐的歡樂時光，讓來到臺南休閒農場旅遊的遊客流連忘返。

▲台南市7處休閒農場各具特色，是春節走春的絶佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕指出，臺南休閒農場有７處，分佈於山、海及平原，在春節期間民眾可安排2至3日遊程，遠離都會區，體驗臺南休閒農場深度旅遊。走馬瀨有旋轉木馬、氣墊城堡、碰碰車的熊好玩童遊世界，年初一至初三有福虎熊好玩營火晚會、星光綜藝秀及夜間觀星等活動，相當適合家族旅遊。

▲台南市7處休閒農場各具特色，是春節走春的絶佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南元有薰衣草花季及珍奇鳥類，更有湖濱小木屋提供不同的住宿選擇；大坑套裝行程包括春節特別節目、特別體驗活動、山泉SPA水療及Live民歌演唱等；仙湖是農作生活體驗幸福的極佳地點，更可體驗俗女養成記2拍戲現場；吉園是柚子園的秘境，窯烤麵包及友善加工農產品是吃過會想再吃的食品，值得細細品味；關仔嶺開心農場則提供露營及烤肉設施；台南鴨莊則是一個祖傳三代返璞歸真的養鴨人家，提供農業體驗；7處休閒農場各具特色，是春節走春的絶佳選擇。

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
牌桌上「狂輸1260萬」求免還！　1理由他告贏了
黃郁婷IG驚見「五星旗」　美女醫：我想不是笨，只是又壞又舔
美軍黑鷹迫降被炸爛！　「滿地殘骸」畫面曝光
黃少祺妻兒確診「1傳8」　慶生會所有人都中Omicron
100元刮刮樂CP值低！　資深店員最推這2款

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南火車站月台徘徊　鐵警協助迷途老翁順利返家　

鐵警春節為民服務真用心　積極調閱監視器順利尋獲民眾遺失物

彰化危樓黃金帝國啟動都更　房仲「超大廢墟成金雞母」

春節走春旅遊　黃偉哲推薦台南休閒農場最好玩

台南愛心餐食補給站　弱勢家戶兒少憑券可至四大超商兌換

2022新北燈會臥虎藏龍　開幕點燈閃漾大都會公園

台南鹽水老街商圈聯合稽查防疫不鬆懈　要讓遊客平安過好年！

外縣市民也能申請！彰化租屋補助3600元　2月14日開始申請　

地瓜葉粉變身新興飲品　古秀烽：喝了健康養顏美容

全球通膨難擋　台中七期蛋黃區公園豪宅成投資標的

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

台南火車站月台徘徊　鐵警協助迷途老翁順利返家　

鐵警春節為民服務真用心　積極調閱監視器順利尋獲民眾遺失物

彰化危樓黃金帝國啟動都更　房仲「超大廢墟成金雞母」

春節走春旅遊　黃偉哲推薦台南休閒農場最好玩

台南愛心餐食補給站　弱勢家戶兒少憑券可至四大超商兌換

2022新北燈會臥虎藏龍　開幕點燈閃漾大都會公園

台南鹽水老街商圈聯合稽查防疫不鬆懈　要讓遊客平安過好年！

外縣市民也能申請！彰化租屋補助3600元　2月14日開始申請　

地瓜葉粉變身新興飲品　古秀烽：喝了健康養顏美容

全球通膨難擋　台中七期蛋黃區公園豪宅成投資標的

日職測試開眼界　吳承諭難忘世青不甘心的淚水

不忍了！聽22年樓地板水流聲　他強關鄰居水閥挨告判刑

台南火車站月台徘徊　鐵警協助迷途老翁順利返家　

2月底思考恢復電影院內用　柯文哲：靠微解封給「不打疫苗者」壓力

開工前搶便宜敗一波！99元就能買到超時髦風衣洋裝

過年蔬果買太多慘了！　達人傳授安心保存法：請馬上排排站

學霸女星「混血臉」錯失《返校》　演《刺客聶隱娘》狂練一年琵琶

鐵警春節為民服務真用心　積極調閱監視器順利尋獲民眾遺失物

北港朝天宮初四抽公籤！國運中平籤出爐：按部就班勿操之過急

張敏隔29年再扮趙敏！「雙眼下垂」英氣消失…網嘆：毀了白月光

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

地方熱門新聞

信眾想要紫南宮錢母　捐血就會送

快訊／桃園物流公司+7　染疫足跡「平價服飾店、水族館、超商」

澎湖馬公分局警破賭場逮20人

台南議員不顧防疫　初三宮廟發紅包

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

確診新北國中生台中2日遊　急召42人採檢結果出爐

桃市總圖書新館標誌　文青藝術感十足

大園仁壽宮2022國運籤出爐　是首癸亥籤

春節連假　桃園路邊停車7天暫停收費

台南鹽水老街商圈聯合稽查防疫不鬆懈

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

全台唯一外籍廟婆　羅美智認證：住在台灣很安全

屏東潮州「潮好玩幸福村」試營運

七期蛋黃區「慶仁林境」成保值霸主

更多熱門

相關新聞

台南愛心餐食補給站

台南愛心餐食補給站

台南市社會局為確保弱勢家庭學童，不因寒暑假學校未供營養午餐而挨餓，結合清祿集團及順大工業公司辦理愛心餐食補給站計畫，2022年寒假期間共發放12720張餐券，預計將有848名弱勢家庭學童受惠，學童可憑券至台南的統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店門市兌換美味餐食，提升學童兌換方便及選擇多元性。

台南鹽水老街商圈聯合稽查防疫不鬆懈

台南鹽水老街商圈聯合稽查防疫不鬆懈

台南水道博物館繽紛花園

台南水道博物館繽紛花園

澎湖馬公分局警破賭場逮20人

澎湖馬公分局警破賭場逮20人

新北休閒農遊體驗生活樂趣

新北休閒農遊體驗生活樂趣

關鍵字：

春節走春旅遊黃偉哲台南休閒農場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

初四撞立春！　15禁忌勿踩

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

第2張2千萬刮刮樂大獎又開在桃園　得主是30多歲男性！

韓網超準「手機幾%充電」心理測驗

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

國中女遭繼父拉頭撞牆　鄰：每晚都挨餓

鄰居娃狂哭！他聽整天失眠怒：後悔

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面