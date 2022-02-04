春節走春旅遊　黃偉哲推薦台南休閒農場最好玩

▲台南市7處休閒農場各具特色，是春節走春的絶佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節9天連續假期，在與家人團聚的同時，你還在想走春要到哪裡玩嗎？台南市長黃偉哲邀請全國民眾到台南的休閒農場，享受一個家族親子共遊的田園旅遊。

黃偉哲表示今年春節台南走馬瀨農場有熊愛走馬瀨、南元農場有薰衣草花季、大坑農場有山泉蘭花季及套裝行程與因俗女養成記2電視劇廣為人知的仙湖農場，另外吉園、關子嶺開心及台南鴨莊等休閒農場也各具特色，是春節走春的最佳去處。

黃偉哲說，春節連續假期，歡迎全國民眾到臺南的休閒農場來一趟深度旅遊，參加福虎迎新春活動，走馬瀨有福虎熊好玩－泰迪熊嘉年華及烏克蘭特技秀與哈薩克飆馬秀、大坑有紫藤隧道及繩索體能訓練場，夜間還有民歌現場演唱秀，不但白天可盡情玩樂，更可享受夜間寧謐的歡樂時光，讓來到臺南休閒農場旅遊的遊客流連忘返。

農業局長李建裕指出，臺南休閒農場有７處，分佈於山、海及平原，在春節期間民眾可安排2至3日遊程，遠離都會區，體驗臺南休閒農場深度旅遊。走馬瀨有旋轉木馬、氣墊城堡、碰碰車的熊好玩童遊世界，年初一至初三有福虎熊好玩營火晚會、星光綜藝秀及夜間觀星等活動，相當適合家族旅遊。

南元有薰衣草花季及珍奇鳥類，更有湖濱小木屋提供不同的住宿選擇；大坑套裝行程包括春節特別節目、特別體驗活動、山泉SPA水療及Live民歌演唱等；仙湖是農作生活體驗幸福的極佳地點，更可體驗俗女養成記2拍戲現場；吉園是柚子園的秘境，窯烤麵包及友善加工農產品是吃過會想再吃的食品，值得細細品味；關仔嶺開心農場則提供露營及烤肉設施；台南鴨莊則是一個祖傳三代返璞歸真的養鴨人家，提供農業體驗；7處休閒農場各具特色，是春節走春的絶佳選擇。