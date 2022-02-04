過年大魚大肉小心「脂肪肝」上門　醫師教你2招逆轉

▲我國成年人約30%有脂肪肝，體重過重者更高達70%有此疾患。（示意圖／CFP）

記者楊蕓／新北報導

我國成年人約30%有脂肪肝，體重過重者更高達70%有此疾患，新北衛生局提醒，民眾春節期間吃喝玩樂之餘，別忘了保護肝臟，新北聯醫消化內科醫師蕭家仁表示，每天固定做運動，除了可以減脂，也可以降低心血管疾病與癌症的威脅，提醒民眾過年期間盡量不要窩在沙發或床上，多起身動動或到通風的戶外走走，對身體健康很有幫助。

蕭家仁指出，「脂肪肝」是造成肝指數異常最常見的原因，顧名思義就是肝臟的脂肪過多，精確一點來說就是「肝細胞內三酸甘油脂堆積」，脂肪佔肝臟重量超過5%。一般的脂肪肝通常不會引起症狀，但其中約十分之一患者肝細胞內的油脂會造成肝細胞內因代謝不良所產生的「自由基」增加，而「自由基」會傷害肝細胞，導致肝臟發炎，這種肝炎持續久了，有可能會引起腹脹、腹痛、噁心、疲倦，甚或導致肝硬化。

蕭家仁表示，造成「脂肪肝」的原因很多，可大致分為「酒精性」與「非酒精性」，女性每日飲用超過40克或男性每日飲用超過50克酒精持續超過兩年，很容易出現酒精性肝病與脂肪肝；體重過重、快速減重、糖尿病、懷孕、C型肝炎、代謝性疾病與某些藥物會引起「非酒精性脂肪肝」。「非酒精性脂肪肝」最常與體重過重有關，有此問題的人，發生心血管疾病、糖尿病或癌症的風險都較其他人為高；現今社會多數人豐衣足食，體重過重合併脂肪肝漸成值得重視的問題。

蕭家仁表示，「脂肪肝」目前沒有可以直接治療的藥物，所幸「運動」與「減重」就可以逆轉脂肪肝；每天固定做運動，除了可以減脂，也可以降低心血管疾病與癌症的威脅，所以過年期間盡量不要窩在沙發或床上，多起身動動或到通風的戶外走走，對身體健康很有幫助；減重建議將油脂與糖分比例降低，每餐吃七到八分飽，均衡攝取五大類飲食 (全榖根莖類、豆魚肉蛋類、奶類或乳製品、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子)，按時進餐，避免過度飢餓或暴食。

蕭家仁提醒，成年國人約30%有脂肪肝，體重過重者更高達70%有此疾患，年節期間許多聚餐飲宴，一不小心很容易攝取過多熱量入口，若是又沒有好好運動，很容易造成體重上升，不但「脂肪肝」容易上門，連它的難兄難弟「心血管疾病」也會一起報到。

▼新北衛生局提醒，春節吃喝玩樂之餘，別忘了保護肝臟。（圖／新北市立聯合醫院提供）

