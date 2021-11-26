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什麼是脂肪肝？得了脂肪肝怎麼辦　醫師：節制飲酒最重要

▲門諾醫師向現場民眾解釋何謂「脂肪肝」、脂肪肝的形成及嚴重性。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫師向現場民眾解釋何謂「脂肪肝」、脂肪肝的形成及嚴重性。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

躺上了檢查床，聽著醫師的口令吸氣、憋氣、吐氣，46歲的小林神情稍顯不安，原來下班後總喜歡與同事相約小酌的他，正在擔心自己是否會有脂肪肝。果然經醫師的詳細檢查，小林確實患有中度脂肪肝，且經由醫師問診與判斷，懷疑就是長期飲酒所造成，建議小林到醫院進一步的抽血檢查。

▲門諾醫師向現場民眾解釋何謂「脂肪肝」、脂肪肝的形成及嚴重性。（圖／門諾醫院提供，下同）

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▲▼定期安排腹部超音波以及抽血的追蹤，才能早期知到脂肪肝的變化，早期給予預防及治療。

門諾醫院慢性肝病防治中心主任鄭穆良表示，相信很多人對於「脂肪肝」這個名詞並不陌生，「脂肪肝」可分為酒精性與非酒精性。過量喝酒造成肝臟的影響依程度可分為酒精性脂肪肝，酒精性肝炎及酒精性肝硬化，非酒精性脂肪肝與體重過重及飲食有關，若有出現肝臟發炎(肝指數GPT異常)，稱為非酒精性脂肪肝肝炎(NASH)，但如果長期放任肝臟發炎而不去改善，也可能會演變成慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。除了體重過重，飲食西化與生活習慣的改變可能造成脂肪肝。像小林這類的個案在臨床上也不少見，尤其許多業務員因為應酬的關係，三天兩頭就是「酒攤」，容易因飲酒過量使得肝臟功能受損進而影響脂肪代謝所形成的「酒精性脂肪肝」甚且「酒精性脂肪肝肝炎」。因此；如何節制飲酒避免酒精肝上身，節制飲酒很重要！

▲門諾醫師向現場民眾解釋何謂「脂肪肝」、脂肪肝的形成及嚴重性。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師進一步說，根據美國NIH所訂定，14公克純酒精定義為一單位(one drink)，一天飲酒不超過一單位，對肝臟影響最少，但該如何計算呢？以台灣常喝的啤酒來說（酒精濃度5%）一罐350cc約為一個單位，而紅酒、藥酒（酒精濃度10%）約紙杯大小160cc算一個單位，常用米酒類(如紅標米酒，小米酒) 酒精濃度20%， 約小吃店玻璃杯大小90cc算一個單位， 烈酒（酒精濃度40%）約45cc算一個單位，酒精濃度越高，越要喝的少。因此建議喜歡小酌的民眾，不論是哪種酒，每天喝不超過1個單位為最佳。鄭穆良醫師說，根據文獻報導，若每天喝超過2個單位以上，對肝臟的影響就會變成9倍，3個單位就會變成13倍，建議民眾為了肝的健康，飲酒還是要節制。此外，如果已經有肝硬化的患者就千萬不要再喝了，趕緊戒酒才是保健之道。

▲門諾醫師向現場民眾解釋何謂「脂肪肝」、脂肪肝的形成及嚴重性。（圖／門諾醫院提供，下同）

各種酒類酒精含量對照表。

早期的脂肪肝是有機會回復肝臟正常狀態的，不論是酒精性或是非酒精引起，透過飲食控制、運動、減重等都有機會改善；而酒精肝患者除了搭配上述方法，首要就是先戒酒，才能避免惡化。醫師強調，由於脂肪肝目前沒有特定藥物可治療，如果被診斷為脂肪肝，定期安排腹部超音波以及抽血的追蹤，才能早期知到脂肪肝的變化，早期給予預防及治療。
 

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