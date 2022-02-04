侯友宜2022拼連任　蔡上機：擁高民意卻是「最孤獨的一軍」

▲新北市長侯友宜擁有高支持度。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

農曆新年到，未來新的一年各政黨重要領袖運勢備受關注，命理師蔡上機接受《ETtoday東森新媒體》訪問時預測，新北市長侯友宜擁有高民意支持，但在國民黨內卻是「最孤獨的一軍」，且根據生肖屬性及運勢上來看，若是屬雞的侯友宜對上屬蛇的衛福部長陳時中，將是「極為不利」。

為解析藍綠政治人物新年度流年運勢，《ETtoday東森新媒體》在農曆春節前訪問蔡上機，點評包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、陳時中、國民黨主席朱立倫、侯友宜、高雄市前市長韓國瑜等人的新年運勢，將在本周陸續刊登。

侯友宜鐵漢形象深植人心，他自2018年以逾116萬票超高票數當選新北市長後，始終被視為擁有橫跨藍綠的能力，獲得部分泛綠民眾支持，且因近年防疫施政備受市民肯定，使其連任市長寶座難以被撼動。

不過，蔡上機分析，1957年出生的侯友宜生肖屬雞，由於他在國民黨中走「民意路線」，對黨而言，這名不遷就黨意的諸侯，猶如是個非我族類的黨同志，因此，侯擁有民意藍的山頭，但在黨內是最沒勢力，甚至被排擠，可說是最孤獨的一軍，侯雖在民調上，展現出高支持率，但他的現實處境，恐在國民黨內的雜音牽絆，及競選對手的攻擊，裡外交迫之下，陷入孤軍奮戰的困境。

蔡上機預言，侯友宜在2022年競選連任六都新北市長這一戰，很難得到黨的奧援，也不靠黨競選，自己打自己的選戰，選戰及選情比起4年前的2018地方選舉並不好打，會更艱巨不易，將是一場硬仗，如獲勝，也是慘痛的險勝。

蔡上機提醒，侯友宜在2022年新北市長的競選，將是政治生涯成敗最關鍵的一年，如不是因屬於競選連任，有著地方執政的主場優勢的話，則恐怕有失敗之虞。他指出，目前民調，侯雖也有被列為支持角逐總統大位的高呼聲，但這呼聲是否能落實成真，其與事實的距離，恐怕會是很遙遠，因為，侯在2022競選連任，無論勝選或敗選，對於未來總統大位，可能都難得到國民黨的支持與提名。

蔡上機表示，2024綠色仍有繼續執政的可能性，所以，侯經歷本次的2022的新北市長競選，可能就是政治生涯的天花板，此外，如侯在競選新北市長的連任，是對上出生在42年冬至過後出生的陳時中的話，從兩人生肖的關係而言，對侯是極為不利。

此外，針對朱立倫新年運勢，蔡上機表示，朱是1961年出生，生肖屬牛。朱雖貴為黨主席，在2022年黨內軍閥割據的局面，僅剩下黨權和黨工，恐還受戰鬥藍的碾壓、凌駕，黨權甚至受到牽制，這恐是國民黨在台灣以來最弱勢的黨主席，如2022國民黨真敗選的話，朱恐因選戰失利而下台。

蔡上機表示，朱立倫在2022年任黨主席這個位置的時機，可說是個爛缺，猶如飛蛾撲火，這也讓朱陷入離2024的距離更為遙遠。

▼命理師蔡上機。（資料照／記者林裕豐攝）