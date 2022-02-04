泰國、越南陸續鬆綁邊境　陳時中：縮短檢疫期勢在必行

記者許敏溶／台北報導

全球疫情持續延燒，但由於Omicron確診者症狀比較輕，為振興旅遊業，泰國宣布自2月1日起全面開放「入境免隔離」申請，越南則計畫3月底全面開放國際旅遊，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4日）表示，從現在疫情情況，縮短檢疫期是勢必在行，但要怎麼縮跟轉換，還要跟專家會議來討論，但不會像越南開放那麼快，或像泰國那樣一下子全開放。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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全球新冠肺炎疫情持續延燒，但由於Omicron的確診者症狀比較輕，為振興旅遊業，泰國2月1日正式重啟TEST & GO觀光計畫，宣布自2月1日起全面開放「入境免隔離」申請，將適用對象從原本63國，擴大至全球不限國籍，旅客只需滿足完整接種疫苗、入境前後共3次PCR陰性證明等5項條件，就能免隔離入境。

此外，越南也在2月1日表示，支持提前在3月31日全面開放國際旅遊的提議，而非原定的5月初。

對於泰國、越南的開放邊境舉動，媒體在今天疫情記者會上詢問陳時中，台灣何時可以開放，或者縮短相關居隔時間？陳時中指出，從現在疫情情況，未來縮短檢疫期間是勢必在行，但要怎麼縮跟轉換，要跟專家會議討論，但不會像越南那麼快開放，或者像泰國那樣一下子全開，「我想我們不會採那樣策略」，會逐步開放，讓台灣醫療量能控制在一個可控制的範圍內。

