OL「石門水庫車震」3寶爸同事！激情全都錄…嬌喊：等下想X

▲小芳與黃男車震、拍性愛片，黃妻得知後求償200萬。（示意圖／達志）

記者陳羿妏／台北報導

一名OL小芳（化名）2020年7月間巧遇前同事黃姓人夫，隨後與對方開車到石門水庫附近幽會，並於車上發生關係、拍攝性愛影片。事後，黃妻發現影片，認為婚姻遭嚴重破壞，決定提告小芳，求償200萬元精神撫慰金。一審桃園地院審理後，判小芳賠30萬元為適當；案經上訴，高院駁回，全案定讞。

黃妻主張，她與丈夫1988年結婚，育有3子，婚姻仍存續，然而，小芳明知丈夫為有配偶之人，竟與丈夫2020年7月11日下午到石門水庫幽會，還在車後座發生性行為、拍攝影片，此舉已嚴重破壞其婚姻生活，造成她精神莫大痛苦，故提告要求小芳賠償200萬元精神撫慰金。

另外，黃妻主張，小芳與丈夫車震時，曾嬌喊「你還照我的臉啊，照這麼清楚。怎麼最近突然想要照。你等下想射吧」等語，足認該次並非初次性交，且小芳有向她坦承，已與丈夫在一起1年多。

小芳則辯稱，她與黃男曾為國家中山科學研究院同事，2020年7月間，她在路上巧遇對方後便恢復聯繫互動，一時意亂情迷之下，與黃男發生過一次關係，而她僅高職畢業，智識程度、法治觀念較低，收入不高，已向黃妻道歉，對方仍屢屢撥打電話、寄匿名信到她公司，讓她精神恐懼、身心受創，因此要求駁回黃妻請求。

一審桃園法院勘驗相關事證後，確認小芳與黃男發生關係，有侵害黃妻的配偶權，考量黃妻目前罹患乳癌，得知丈夫外遇後情緒低落，須就醫服藥及心理治療等情狀，判小芳賠30萬元為適當。案經上訴，二審高院駁回，全案確定。

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