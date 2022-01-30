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印刷廠董座激吻清潔婦！爽喊：讓妳當老闆娘　正宮氣炸怒告

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中某印刷廠老闆娘，發現老公和她請來的女清潔工大談婚外情，老公還向女清潔工承諾要讓她當「老闆娘」，氣得對2人求償100萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台中報導

台中某陳姓印刷廠老闆娘，2020年間聘用吳姓女子到家中負責清潔工作，沒想到卻是引狼入室，她發現老公竟和吳女大談婚外情，2人不但在電梯擁吻、摟肩，還十指緊扣在街上牽手逛街，老公還承諾要讓吳女當「老闆娘」，讓元配氣得向2人求償100萬元。台中地院審理後，判老公和吳女2人須連帶賠償元配30萬元。

陳女向法官怒指，她原先聘請吳女來協助家中清掃活動，未料吳女竟和老公勾搭上，2人在電梯裡熱吻、十指緊扣，還被她發現2人一起在街上牽手逛街，互動根本和熱戀中的情侶無異，更氣得是，老公竟還向吳女承諾要讓她當「老闆娘」、買新車供吳女代步使用，並經常接送她前往租屋處約會。

陳女哭訴，她和老公結婚40多年，一路扶持老公開設印刷廠至今，老公不但外遇，還不惜和她與女兒爆發爭吵，威脅她們搬出住處，揚言要變賣房產和她離婚，更作勢要打她，讓她氣得決定對2人求償100萬元。

庭審時，老公則向法官喊冤，現今男女關係已和舊時代不同，他和吳婦並無逾越舉動，縱然有比較誇張的部分，也只是因為他把吳女當成女兒，且因為他年事已高，吳女常陪他看病，途中2人一起牽手扶持，何況他因病痛駝背、行走蹣跚，2人年齡差距甚大，根本就不是情侶。

至於買車給吳女一事，則是他以每小時300元的代價，雇用吳女擔任司機，載他去尋訪客戶。老公也表示，2人結婚超過40年，感情維繫不易，加上他年事已高，縱然有違矩行為，老婆卻未和他溝通，即將電梯裡的秘密舉動訴諸法庭，加深感情裂痕，主張老婆索賠金額不宜超過5萬元。

▲▼長照,老翁,輪椅,失智。（圖／Pixabay）

▲老闆向法官喊冤，他因為年事已高，和吳女會有牽手一事，只是吳女出於好心攙扶他。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）

吳女也向法官強調，2人遭元配控訴有親密舉動一事，只是因為老闆年事已高行動不便，她出於好意攙扶行走，更視老闆為父執長輩；當天她在電梯時，是遭到老闆突然親吻，當場雖然感到錯愕和不舒服，卻礙於他是老闆，為保有工作而忍耐，不敢有生氣或其他激烈舉動。

台中地院勘驗相關電梯監視器畫面後卻發現，2人在電梯內互動自然，更嘴對嘴互親，而吳女也主動以右手和左手碰觸老闆的背部，2人隨後立即自然牽手，過程2人舉止親暱，並互相將臉部靠近對方的臉部，完全未見吳女有錯愕不知所措的情勢，不採信2人的證詞，判2人須連帶賠償元配30萬元。

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