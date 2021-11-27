她咬一口雞排蛋堡斷2顆牙…怒控：有骨頭！知名早餐店要賠10萬

▲新竹知名早餐店的雞排蛋堡內含有骨頭，鄭男母親咬下第一口牙齒即斷裂，向店家求償10萬。（圖／翻攝當事早餐店臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

鄭姓男子2020年11月20日到新竹知名早餐店，幫媽媽買雞排蛋堡，不料，媽媽才咬下第一口就咬到骨頭，因而斷了兩顆牙，須花費18萬植牙。鄭母認為漢堡內不應有骨頭、店家應設標示提醒，故求償10萬元；法官日前審結，認定消費者無法預期漢堡內含有骨頭，且店家事後才張貼警語，判店家應賠10萬元為適當，可上訴。

判決指出，鄭母主張，她2020年11月20日委託剛上完晚班的兒子到該早餐店買雞排蛋堡，兒子買完就放在桌上，隨即回房睡覺；豈料，她才咬下第一口便覺得有些卡卡的，起初以為施力不足，咬到肉金，結果一拉竟吐出Y型雞骨，害她左上一顆門牙、右上一顆臼齒，須花費18萬植牙。

原本她向消保官聲請調解，請求店家賠償，不過店家認為漢堡內有骨頭是合理的，僅願意賠償2000元；不過，她認為，漢堡內絕不能有骨頭，若有須有警語或告知消費者，惟店家在她提醒後，才有提醒消費者，故提告求償10萬元。

店家則辯稱，常見的「雞排、雞腿排、鹽酥雞」都是大眾熟知內含「骨頭」的產品，若有特別去骨處理則會加註，例如「無骨雞排、無骨雞腿排、無骨鹽酥雞」，因此店內所販售之雞排蛋堡的雞排含有骨頭，屬合理範圍，且店內使用的雞排非二次加工品、雞排蛋堡又屬現點現做的「非密封包裝食品」，因此無須進行標示。

從說詞來看，可知鄭母非直接購買人，可合理推論，鄭男未告知母親雞排蛋堡裡可能會有骨頭，而鄭母當時正在矯正牙齒，若咬到骨頭而斷裂，恐怕是牙齒敏感造成，與店家無關。

不過，鄭男當庭證稱，因為他常吃該早餐店的雞排蛋堡，才知道堡內含有骨頭，且店家並沒有於店內明顯標示「雞排蛋堡內含有骨頭」。

對此，法官勘驗相關事證，認定消費者無法預期漢堡內含有骨頭，且店家事後才張貼警語，判店家應賠10萬元為適當，全案仍可上訴。

▼早餐店事後張貼警語提醒消費者。（圖／翻攝當事早餐店臉書）