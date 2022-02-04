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宜蘭社大出「噶瑪蘭花蕊綻放中」專書　分享終身學習力　

▲▼宜蘭社大出「噶瑪蘭花蕊綻放中」專書，分享終身學習力。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭社大出「噶瑪蘭花蕊綻放中」專書，分享終身學習力。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

成立20年的宜蘭社大特別邀請作家陳維鸚，利用1年時間採訪書寫的「噶瑪蘭花蕊綻放中」專書發表了，書內容分別是「從無到有」、「不一樣的學校」、「路從來不是平的」三大主題，說明社區大學辦學的初衷精神，以及社大是如何一步步走入社區、關心環境、在地文史，成為扎根在地公民學校的過程等，並要和宜蘭鄉親分享這份喜悅。

▲▼宜蘭社大出「噶瑪蘭花蕊綻放中」專書，分享終身學習力。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記錄宜蘭縣的2所社區大學20餘年來的辦學成果，由宜蘭社區大學教育基會金特別邀請作家陳維鸚利用整整一年的時間進行採訪書寫作品「噶瑪蘭花蕊綻放中」專書發表了；宜縣府表示，作家陳維鸚是宜蘭社區大學早期優秀學員，因在社大選課開啟創作之路，2021年年初接下這份採訪工作，隨即馬不停蹄採訪了數十位社區大學的參與者，包含創校董事長許祈財、創校校長張捷隆、以及社大資深工作人員與講師等，並且閱讀大量的社大出版品與相關資料。

作者陳維鸚表示，採訪過程中讓她看到社大不凡的價值與內涵，以及有一群人為了理想，全力投入的感動，能參與此工作，自己也感到與有榮焉。

「噶瑪蘭花蕊綻放中」專書內容分為三大主題，分別是「從無到有」、「不一樣的學校」、「路從來不是平的」，說明社區大學辦學的初衷精神，以及社大是如何一步步走入社區、關心環境、在地文史，成為扎根在地公民學校的過程，另外也談及社大從不迴避過程中的挫敗與困難，坦誠面對辦學中必須承擔的壓力。

宜蘭社區大學教育基金會在1999年成立，2000年在宜蘭市復興國中開辦宜蘭社區大學、2001年在羅東鎮東光國中開辦羅東社區大學，22年來，宜蘭縣社區大學辦學認真、校務穩健、學員人數與開課數量從2000年的122門課程2,721人次逐年增加到2021年的459門課程7,510人次，2校22年來共開設8,406門課程，140,360人次學員選修課程，所開設課程不僅獲得宜蘭縣民的喜愛，師生積極投入公益、關心公共事務，所以特別出書展現豐厚成果，並且將書名訂為《噶瑪蘭花蕊綻放中》。

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