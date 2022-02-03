「Omicron的妹妹」殺入57國！傳染率達39％　重症率＆疫苗效力1次看

▲「Omicron的妹妹」BA.2傳染力更強，但目前尚未有證據顯示，它會導致更嚴重的疾病，下同。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

Omicron病毒如今已佔據全球新冠病例的一半，但Omicron實際上是幾個基因相近的新冠病毒總稱，它分別還有BA.1、BA.2、BA.1.1.529和BA.3四個亞變種。最近有科學家發現，被稱為「Omicron的妹妹」的BA.2傳染力似乎更強，而且也正逐漸成為各國的主流病毒株，因此BBC日前針對BA.2的傳染力、嚴重性及現有疫苗對抗BA.2的效力，做出了報導。

BA.2攻陷全球57國！佔丹麥逾半數病例 恐成多國主流病毒株

BA.2在去年11月首次現蹤於菲律賓後就迅速向全球擴散，世界衛生組織（WHO）指出，如今全球已有57個國家出現了與BA.2相關的病例。丹麥國家血清研究所（SSI）數據顯示，BA.2病例已佔據國內1月份新增病例的一半以上，而印度分子生物學家達喀爾（Bijaya Dhakal）也透露，印度的BA.2病例急速增長，且有可能取代Delta和BA.1成為國內的主流病毒株。

英國衛生安全局如今已確認英國出現了逾千宗BA.2新冠病例，並將BA.2列為「調查中的變種病毒」，而菲律賓衛生部表示，該國1月底收到的樣本中，BA.2已「普遍存在」，顯示如今全球多國已被BA.2攻陷。

BA.2傳染力是BA.1的1.5倍 患者1週內傳染家人機率達39％

丹麥SSI發現，感染BA.2的個體有39%的機會於一週內將病毒傳染給家中另一人，反觀BA.1住家傳播的機率僅為29%，顯示BA.2的傳染力比BA.1更強。這項研究結果與英國的一項獨立研究結果相似，英國科學家發現，與BA.1相比，BA.2的傳播率更高。此前丹麥也有初步數據顯示，BA.2的傳染力是BA.1的1.5倍。

丹麥SSI專家莫勒（Camilla Holten Moller）發現，BA.2規避疫苗的能力比BA.1更強，而且BA.2也更可能感染沒打疫苗的人。不過，目前沒有證據顯示，這2種亞變種會讓疫苗效力下降，而且接種疫苗者仍比未接種者更不容易染疫，而且即使感染病毒，他們成為傳播者的可能性也比較低。

疫苗對抗BA.2效力曝光！暫未導致高住院率 料不會使病症更嚴重

目前還沒有證據顯示，BA.2會帶來更嚴重的疾病。WHO專家帕夫林（Boris Pavlin）表示，「我們沒有看到任何高於預期的住院率增長」，而且科學家們也認為，疫苗對防治重症、住院和死亡依舊十分有效。

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