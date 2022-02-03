　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

36人自願感染新冠病毒！傳染過程大公開　第5天是關鍵

▲▼新冠。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲英國研究發現，患者在接觸新冠病毒2天後就會出現症狀，且在第5天最具傳染力。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

英國科學家讓36名志願者曝露於新冠病毒之下，並檢測他們的健康狀況後發現，患者在接觸病毒2天內就會出現症狀，而且體內的病毒載量會在感染的5天後升到峰值，患者此時也最具傳染性，因此這天最為關鍵。儘管這項研究因刻意讓健康人士染疫而飽受批評，但科學家認為，研究對幫助了解新冠具有重大意義。

據《衛報》報導，英國倫敦帝國理工學院最近進行了一項極具爭議性的研究。科學家在36名志願者的鼻腔滴入1滴帶有低劑量新冠病毒的滴鼻劑，讓這些年齡介於18至29歲、染疫風險較低的年輕人，通過鼻子感染新冠。接下來，受試者的狀況將被全天候監控，以幫助科學家更了解新冠病毒。

目前醫界普遍認為，患者從染疫到出現症狀有約5天的潛伏期，但研究發現，患者在接觸病毒40個小時後，就出現了病毒顆粒脫落，而且感染2天就可以測出陽性結果和出現新冠症狀。感染首先會先出現在喉嚨，但病毒載量隨後會持續上升，並在5天左右達到峰值，這時，患者鼻子裡的病毒載量就會比喉嚨高出許多，而且患者此時也最具傳染性。

▲▼新冠。（圖／取自免費圖庫Pexels）

在感染後的2到4天裡，患者的症狀會變得開始變得明顯，但大部分都是輕微的呼吸道症狀，如喉嚨疼痛、流鼻涕、打噴嚏等。部分受試者會出現發燒症狀，不過與典型新冠症狀有出入的是，大部分患者不會有持續咳嗽，讓研究人員相當詫異，但他們證實，患者的症狀會隨著病毒載量的上升而變得更加嚴重。

研究人員也發現，染疫者無論是否出現症狀，病毒載量都極度相似，因此無症狀傳播的現象確實可能存在。倫敦帝國理工學院傳染病專家巴克利（Wendy Barclay）指出，「可能過程中有許多人早已在四處傳播病毒，但他們自己卻沒有意識到這點。」

報導稱，研究使用的是2020年在英國境內發現的新冠原病毒，而且由於科學家們對新冠的危害性和長期風險還不是十分了解，因此科學家使用了較低劑量的病毒。儘管如此，受試者中還是有18人的新冠檢測結果呈陽性，而相關研究結果也發布在了《自然》科學期刊上。

儘管研究因刻意讓健康人士染疫，而被部分人士挨轟有違背倫理的嫌疑，但主持這項研究計劃的帝國理工大學傳染病專家邱克讓（Chris Chiu）解釋，對付病毒要像在戰場上一樣知己知彼，而且相關研究揭示了新冠病毒入侵人體後的細節，為新冠疫苗和特效藥物的研發提供線索和依據，對科學家幫助了解新冠具有重大意義。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
黃少祺2兒子確診！高燒飆40度　妻子也染疫
快訊／高雄本土+15！高雄港再增9例　礁溪相關增6例
快訊／今本土暴增22例！　另有34例境外移入
車停「巷子正中間」回南部爽過年！　療癒下場曝
「139cm革龜」獲救仍死亡　解剖結果出爐
6種姓名筆劃有股神潛力！　一圖看懂最佳發財工具
買2000刮刮樂槓龜！隔壁桌爆歡呼中100萬　男星擦肩而過Q

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

NASA：國際太空站運作至2030年底　將墜太平洋「太空飛行器墳場」

天雷劈斷高壓電纜炸出火團！民主剛果26人被電死　屍橫遍地畫面曝

快訊／加州男「全裸衝便利店」掃射　至少5人中彈！壓制畫面曝光

白目觀光客亂停車超慘！超狂農夫大暴走　直接「開推高機」鏟飛

最悲催運動員！女籃奧運銀牌選手罹「巨人症」　臥病在床被恥笑

加州州長出席「7萬人球賽」　沒戴口罩被砲轟！竟回：我隨機應變

哈瓦那症候群成因曝光！美情報界：可能為電磁能攻擊

36人自願感染新冠病毒！傳染過程大公開　第5天是關鍵

97歲阿嬤當「曾曾孫女」伴娘圓夢！　超感動現場曝光

女人最愛陰莖大小曝光　醫認證「一夜情vs.選老公」標準不一樣

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

高雄＋8！一家3口到高雄過年 他母親也確診「新增足跡曝」

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

西門町街頭遇舞團快閃表演　紅衣阿姨舞魂上身亂入尬舞

NASA：國際太空站運作至2030年底　將墜太平洋「太空飛行器墳場」

天雷劈斷高壓電纜炸出火團！民主剛果26人被電死　屍橫遍地畫面曝

快訊／加州男「全裸衝便利店」掃射　至少5人中彈！壓制畫面曝光

白目觀光客亂停車超慘！超狂農夫大暴走　直接「開推高機」鏟飛

最悲催運動員！女籃奧運銀牌選手罹「巨人症」　臥病在床被恥笑

加州州長出席「7萬人球賽」　沒戴口罩被砲轟！竟回：我隨機應變

哈瓦那症候群成因曝光！美情報界：可能為電磁能攻擊

36人自願感染新冠病毒！傳染過程大公開　第5天是關鍵

97歲阿嬤當「曾曾孫女」伴娘圓夢！　超感動現場曝光

女人最愛陰莖大小曝光　醫認證「一夜情vs.選老公」標準不一樣

派出所QR-Code防吃案糗成防疫措施　民眾問：不是簡訊實名制喔

黃少祺2兒子確診Omicron！「高燒飆到40度」連燒3天　妻子也染疫

根本人間清醒！楊冪：合則來不合則散，人生本來就沒有不散的宴席

高雄本土+15「8人陰轉陽」！高雄港再增9例、宜蘭礁溪相關增6例

抗通膨首選！投資黃金入手方法多　搶賺「波段財」選這種

蔡易餘3個月成功減重10公斤　「蔡英文只說要驗收沒有保固」

雙北初四恢復收運垃圾、回收　7類危險物禁丟垃圾車

他們上酒店必點這一味　老司機大讚「800系列給他一路下去」

母子密室雙屍3／含冤入葬墳頭全枯　百日破案上香後驚見綠草

黃郁婷登Google熱搜第1　穿中國隊服被罵翻：可以不幫我加油

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

國際熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

女師視訊床戰！　千人會議看光光

女歌手消失演藝圈多年　超慘近況曝光

即／美國總統拜登正式批准「向東歐增派美軍」

新冠傳染過程大公開！　第5天是關鍵

「捕蛇教父」遭眼鏡蛇狠咬影片曝

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

父沒錢叫救護車　機車載兒遺體回家

雙向暗戀卻錯過40年　他60歲終於迎娶初戀

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

球星痛毆18歲女友！求歡遭拒怒打滿口血

醫師認證　女人最愛陰莖大小曝光

士兵拒接種疫苗　美國陸軍宣布：立刻除役！

隱匿與女同事關係　CNN總裁宣告請辭

更多熱門

相關新聞

加州州長出席7萬人球賽沒戴罩：隨機應變

加州州長出席7萬人球賽沒戴罩：隨機應變

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）、洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）於1月31日出席國家美式足球聯會（NFC）冠軍賽，現場湧入7萬多名觀眾，但他們卻雙雙違反防疫規定，沒有戴上口罩，引發抨擊。紐森1日受訪時卻表示，由於受邀合影，自己才會視現場情況「隨機應變」，暫時脫下口罩。

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

強生與普丁通話　致力和平解決烏俄緊張局勢

強生與普丁通話　致力和平解決烏俄緊張局勢

「Omicron妹妹將擊敗哥哥！主宰地球」　最新研究

「Omicron妹妹將擊敗哥哥！主宰地球」　最新研究

士兵拒接種疫苗　美國陸軍宣布：立刻除役！

士兵拒接種疫苗　美國陸軍宣布：立刻除役！

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情英國

讀者迴響

熱門新聞

女小豬《全明星》被爆沾3男！

楊繡惠受邀「首登央視春晚」影片曝光！真相笑翻

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初三是大凶日！4大禁忌一次看

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

快訊／桃園本土今+7！鄭文燦公布物流公司名稱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

林正英御用6大鬼演員現況！

小學生除夕燒一桌菜　媽朋友圈都炸了

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面