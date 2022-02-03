36人自願感染新冠病毒！傳染過程大公開　第5天是關鍵

▲英國研究發現，患者在接觸新冠病毒2天後就會出現症狀，且在第5天最具傳染力。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

英國科學家讓36名志願者曝露於新冠病毒之下，並檢測他們的健康狀況後發現，患者在接觸病毒2天內就會出現症狀，而且體內的病毒載量會在感染的5天後升到峰值，患者此時也最具傳染性，因此這天最為關鍵。儘管這項研究因刻意讓健康人士染疫而飽受批評，但科學家認為，研究對幫助了解新冠具有重大意義。

據《衛報》報導，英國倫敦帝國理工學院最近進行了一項極具爭議性的研究。科學家在36名志願者的鼻腔滴入1滴帶有低劑量新冠病毒的滴鼻劑，讓這些年齡介於18至29歲、染疫風險較低的年輕人，通過鼻子感染新冠。接下來，受試者的狀況將被全天候監控，以幫助科學家更了解新冠病毒。

目前醫界普遍認為，患者從染疫到出現症狀有約5天的潛伏期，但研究發現，患者在接觸病毒40個小時後，就出現了病毒顆粒脫落，而且感染2天就可以測出陽性結果和出現新冠症狀。感染首先會先出現在喉嚨，但病毒載量隨後會持續上升，並在5天左右達到峰值，這時，患者鼻子裡的病毒載量就會比喉嚨高出許多，而且患者此時也最具傳染性。

在感染後的2到4天裡，患者的症狀會變得開始變得明顯，但大部分都是輕微的呼吸道症狀，如喉嚨疼痛、流鼻涕、打噴嚏等。部分受試者會出現發燒症狀，不過與典型新冠症狀有出入的是，大部分患者不會有持續咳嗽，讓研究人員相當詫異，但他們證實，患者的症狀會隨著病毒載量的上升而變得更加嚴重。

研究人員也發現，染疫者無論是否出現症狀，病毒載量都極度相似，因此無症狀傳播的現象確實可能存在。倫敦帝國理工學院傳染病專家巴克利（Wendy Barclay）指出，「可能過程中有許多人早已在四處傳播病毒，但他們自己卻沒有意識到這點。」

報導稱，研究使用的是2020年在英國境內發現的新冠原病毒，而且由於科學家們對新冠的危害性和長期風險還不是十分了解，因此科學家使用了較低劑量的病毒。儘管如此，受試者中還是有18人的新冠檢測結果呈陽性，而相關研究結果也發布在了《自然》科學期刊上。

儘管研究因刻意讓健康人士染疫，而被部分人士挨轟有違背倫理的嫌疑，但主持這項研究計劃的帝國理工大學傳染病專家邱克讓（Chris Chiu）解釋，對付病毒要像在戰場上一樣知己知彼，而且相關研究揭示了新冠病毒入侵人體後的細節，為新冠疫苗和特效藥物的研發提供線索和依據，對科學家幫助了解新冠具有重大意義。

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