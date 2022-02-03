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三大平台點數可換國道通行費　春遊停車、消費都能積點

▲遠通電收etc。（圖／遠通電收提供）

▲民眾可下載並註冊uTagGO APP，就能將包括三大平台點數兌換成eTag儲值金。（圖／遠通電收提供）

記者許維寧／台北報導

擔心不少平台點數將到期或使用困難嗎？遠通電收ETC表示，民眾可下載並註冊uTagGO APP，就能將包括HAPPY GO、OPEN POINT和全家點數兌換成eTag儲值金，消費和停車都能持續累點，更有助於春節旅遊。

不少民眾總是有快要到期的紅利點數，不知道該如何是好。日前PTT則有鄉民推出「秘招」，可將點數兌換成eTag儲值金，強調因為點數會過期，但eTag不會。

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遠通電收於於2020年推出uTagGO APP，提供會員將點數兌換成國道通行費的服務，推出初期率先與HAPPY GO合作兌點獲得用路人迴響，之後再擴大與超商龍頭711與全家便利商店合作兌點服務，由於停車和消費都能累積點數，兩年內已有超過20萬位車主、累計兌換1143萬點、共計2715萬元eTag儲值金，平均每位車主兌換135元。

遠通電收表示，因應年節期間民眾出遊頻繁，建議可善用點數轉換服務，更有助於春節旅遊。

點數經濟是客戶忠誠計畫（Customer Loyalty Program）的一環，根據市場研調機構Mordor Intelligence報告，去年全球忠誠度管理市場規模為40億2350萬美元，預計到2026年將達到138億20萬美元，年複合成長率達22.7%。各家業者為了抓住顧客的心，在點數兌換的流程與商品上也持續絞盡腦汁推陳出新。

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