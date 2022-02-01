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初一走春潮上路！國道8「地雷路段」搶先看　國5南向恐塞逾10小時

▲20210210國道車流路況▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲高公局預估年初一走春車潮上路，國道5號恐壅塞逾10小時 。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

交通部高公局預測，今天大年初一（2/1）南下車流預估將比小年夜、除夕來得多，預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。高公局也先預判今日國道易壅塞路段和時段，尤其國道5號南向恐壅塞達12小時。

高公局表示，預計今天國道會湧現第一波走春南向車潮，尤其國5南向南港系統到頭城路段，預計清晨5點開始就會湧現車潮，至下午5點都容易車多壅塞。西部國道方面，國1北向圓山至大華路段接近中午時預計零星車多，南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西則預計早上9時開始就會出現車流，至下午4時容易車多壅塞。

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另外，高公局提醒，國道5號今日北向宜蘭至坪林路段下午過後會有一波外出北返車潮湧現，北返民眾還需留意。

高公局分析，中部國道國1南向彰化系統至埔鹽系統、國3快官至霧峰系統、草屯到名間路段，同樣早上9時至下午4時車多壅塞。南區國道國1南向大灣至路竹、國10東向仁武至燕巢，下午則有時段性車流集中壅塞。

年初一重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午出發、北向用路人儘量於上午出發。

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