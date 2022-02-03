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初三國道9地雷路段出爐！國5車多「這路段」恐塞到明凌晨3時

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今日國道車潮較多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日（2/3）為春節連續假期初三，交通部高公局表示，上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，其中國5南向可能連塞10小時、北向車潮則可能明日凌晨才紓解。

▲▼過年國道路況。（點圖放大／高公局）

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▲高公局預測今日國道部分路段車多，其中國5北向車潮需到明日凌晨才會紓解。（點圖放大／高公局）

高公局表示，目前全國道路況大致正常，截至上午7時，交通量為11.5百萬車公里。預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人則於上午時段出發。

今日相關疏導措施包括13至18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道之北向入口高乘載管制、14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼初三國道交通預測。（圖／高公局）

▲▼初三國道交通預測。（圖／高公局）

▲▼初三國道交通預測。（圖／高公局）

▲▼初三國道交通預測。（圖／高公局）

▲▼初三國道交通預測。（圖／高公局）

▲▼初三國道交通預測。（圖／高公局）

▲▼初三國道交通預測。（圖／高公局）

▲初三國道交通預測。（圖／高公局）

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