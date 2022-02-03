6塊雞塊餐免費！他靠「麥當勞App神招」每月爽吃　網讚嘆：太神了

▲靠抽麥當勞積分，原PO每月能爽吃一份套餐！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多餐廳在過年休息，因此民眾只有速食可選擇！一名神人則分享，平時都沒有去麥當勞消費累積點數，只靠App抽積分，每月就能賺到一份免費套餐，方法曝光後，讓網友紛紛大讚太神了。

一名男網友在PTT的Gossiping板表示，手機有下載麥當勞App，另辦3組帳號，光是每天玩遊戲抽積分，再轉換成點數，原PO一個月就能爽吃一次免費套餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO認真發問，「如果這樣算下來，不去麥當勞消費（賺點數），只靠APP集點數，麥當勞會不會倒？麥當勞App算虧錢嗎？」

底下網友熱議，「我覺得App改的很好啊」、「成本只有兩成，漢堡買一送一還是賺60%」、「3個帳號太少了，創一億個帳號再來」、「M在台灣速食界就沒對手啊」。

事實上，麥當勞App改版後，天天來簽到的功能，每天都能獲得10積分；另還有專屬任務，也能抽數十至數百點的積分，累積到一定的積分後，用戶可到點數商城「30個積分就可以換1點」，而100點就可換6塊麥克雞塊經典套餐，或是麥香雞、麥香魚套餐等。

▼原PO靠3個帳號狂抽，30積分能換1點。（圖／翻攝麥當勞APP）

