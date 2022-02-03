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特斯拉一路狂飆「駕駛竟是狗狗」危險片瘋傳　真相反轉超傻眼

@messickblake the evil plan was simple #fyp #foryou #foryoupage ♬ original sound - Blake Messick

記者吳美依／綜合報導

美國德州網紅布雷克（Blake Missick）上傳一段影片，一輛特斯拉在國道上高速奔馳，但駕駛座上竟是一隻小狗，毛孩身上沒有任何安全措施，隨時可能從車窗跳出，「太瘋狂了，車裡一個人都沒有，這樣合法嗎？」這段畫面引發網友眾怒，甚至躍上新聞版面，他這才坦承，只是為了證明自己，所以才會造假拍攝這段影片。

《紐約郵報》報導，影片爆紅後，被許多人質疑真實性，但布雷克起初還接受各大媒體訪問，誆稱自己與友人開車時目睹一切。不久後，他才發布另一段TikTok影片吐露真相，甚至因為騙過社會大眾而沾沾自喜。

▲外國網紅驚見狗狗坐在特斯拉駕駛座。（圖／翻攝TikTok@messickblake）

▲外國網紅驚見狗狗坐在特斯拉駕駛座。（圖／翻攝TikTok@messickblake）

布雷克表示，「這一切起因於幾個月前，一間廣告公司告訴我，我無法拍出百萬點閱的影片。這讓我很生氣，但真正讓我爆炸的是，一個帳戶名@toetickler37的人私訊我說，『你的影片爛透了。』」為了證明自己，他砸錢諮詢好萊塢特技人員，租借一輛特斯拉，並且找來室友與室友的狗狗，前往私人土地的一段道路上拍攝，果真爆紅。

布雷克沒有具體說明拍攝過程，但網友猜測，他可能在特斯拉的自動駕駛功能上動了手腳。科技新聞網站Futurism指出，雖然駕駛開啟此模式時，仍必須將雙手一直放在方向盤上，但系統很容易被騙，以為真的「有人」坐在駕駛座。據悉，警方已經開始調查，此案是否涉及虐待動物。

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