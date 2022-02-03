阿公帶乖孫「磁鐵釣魚」　意外吸起不明物！打開見真面目嚇瘋

記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達一名老翁日前帶著11歲的孫子到河邊，並學著YouTube影片「磁鐵釣魚」，沒想到竟然吸起2把被塑膠布包裹的狙擊步槍，由於該名老翁是退役軍人，他一看就發現槍枝上的序號被磨掉，懷疑是被有心人士故意放在這裡，因此連忙通報警方。

根據《福斯新聞》、CNN報導，美國這名61歲老翁史密斯（Duane Smith）因為11歲的孫子患有自閉症，因此經常帶他到戶外走走。日前他在YouTube看到有人「磁鐵釣魚」，深感興趣。磁鐵釣魚意即使用大磁鐵來尋找戶外水域內的金屬物品，例如廢棄腳踏車、硬幣或是各式金屬垃圾，是一種同時兼顧環保和尋寶的遊戲。

▲史密斯帶著孫子到河邊磁鐵釣魚。（圖／DUANE SMITH）



史密斯看完影片後，便準備了一塊2公斤的磁鐵，並帶著孫子一起到邁阿密的一處河邊試驗。沒想到兩人除了撈到一些金屬垃圾外，竟還吸到2把來福槍。儘管孫子只覺得看到槍很新奇，但是退役於美國陸軍的史密斯卻不敢大意，他直覺認為，這2把槍應該是有人為了不被發現而蓄意丟在河中。

史密斯表示，這2把槍被用塑膠布包裹著，且槍上的序號遭人蓄意抹除，背景應該不簡單，因此立刻聯絡警方。據悉，槍枝內部沒有裝彈藥，目前已經交給警方。而警方將會持續追查以確定槍枝來源。

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