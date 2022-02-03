才剛簽唱片合約！美男歌手TDott Woo家門口遭爆頭亡　慘死過程曝光

▲美國新興饒舌歌手TDott Woo在家門口被開車掃射後不治身亡，享年22歲。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國新興饒舌歌手TDott Woo（藝名，原名為Tajay Dobson）2月1日與唱片公司簽約數小時後，就在他布魯克林的家門口被開著深色SUV的嫌犯瘋狂掃射，TDott Woo頭部與左膝慘中4槍後不治身亡，享年22歲。警方目前還不清楚嫌犯的犯罪動機，但他們已展開行動，全力追捕嫌犯。

綜合美媒報導，TDott Woo的奶奶描述，當時孫子接到一通電話後就匆忙出門，不久後，奶奶聽到4聲槍響，「我想這槍聲也離我家太近了吧，於是便出門查看，沒想到卻見到我的孫子倒在血泊中，其中一槍還打在了他的頭部，我立刻報警，但他還是死在醫院裡」。

Rapper TDott Woo fatally shot in Brooklyn after signing with record label https://t.co/BqJmNCgKQs pic.twitter.com/iEBmQ3Kc1G — New York Post (@nypost) February 3, 2022

就在TDott Woo去世的數小時前，唱片公司Million Dollar Music才剛在Instagram上宣布，該公司已簽下TDott Woo。在新聞稿中，唱片公司將TDott稱為「一顆新興之星」，還大力稱讚了TDott Woo的代表作《Woo Walk》，而唱片公司也在2日晚間發文悼念這位早逝的饒舌歌手。

當地警方表示，槍手當時坐在一輛深色SUV裡對TDott Woo開槍掃射，雖然警方暫時還不清楚嫌犯的犯罪動機，但他們正在全力追捕嫌犯。美國近來頻頻爆出饒舌歌手被槍殺的事件，讓演藝圈人心惶惶，2020年被槍殺的另一名著名饒舌歌手Pop Smoke也是TDott Woo的好友。

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