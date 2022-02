才剛簽唱片合約！美男歌手TDott Woo家門口遭爆頭亡　慘死過程曝光

▲美國新興饒舌歌手TDott Woo在家門口被開車掃射後不治身亡,享年22歲。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

美國新興饒舌歌手TDott Woo(藝名,原名為Tajay Dobson)2月1日與唱片公司簽約數小時後,就在他布魯克林的家門口被開著深色SUV的嫌犯瘋狂掃射,TDott Woo頭部與左膝慘中4槍後不治身亡,享年22歲。警方目前還不清楚嫌犯的犯罪動機,但他們已展開行動,全力追捕嫌犯。

綜合美媒報導,TDott Woo的奶奶描述,當時孫子接到一通電話後就匆忙出門,不久後,奶奶聽到4聲槍響,「我想這槍聲也離我家太近了吧,於是便出門查看,沒想到卻見到我的孫子倒在血泊中,其中一槍還打在了他的頭部,我立刻報警,但他還是死在醫院裡」。

Rapper TDott Woo fatally shot in Brooklyn after signing with record label https://t.co/BqJmNCgKQs pic.twitter.com/iEBmQ3Kc1G