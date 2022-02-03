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20歲嫩妹「和親哥同床交纏」　男友撞見超崩潰！她喊冤：只是取暖

▲▼19歲女學生遭摸下半身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲外國20歲女網友和哥哥同床，被男友撞見後痛批出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

外國一名20歲女網友與親哥哥睡在同一張床上，互相依偎取暖，男友撞見後卻勃然大怒，並且指控「這根本就是劈腿。」她在網路論壇Reddit喊冤表示，此舉在自己家裡很正常，未料男友完全無法接受。此文一出，引發網友正反論戰。

女網友表示，26歲哥哥出差旅行途中，正好經過自己居住的城市，因此計畫前來暫住，男友完全知情。當天早上，哥哥6時30分左右就到了門口，自行開門進屋，卻怎麼樣都叫不醒妹妹，於是自己跳上床，「他說，『如果妳不想起床，至少讓我上床睡覺吧，天氣好冷，而且我也好睏。』我說好，接著他就進來了。我們很快就睡著了。」

幾小時後，男友回家看見這一幕卻當場暴怒，甚至詢問兄妹倆有沒有做愛，是否維持亂倫關係，痛批這一切令人感到極度噁心。女網友非常震驚，「我告訴他，我們（兄妹倆）還住在家裡時，一直都共用同一張床，而且天氣冷的時候，難免會依偎在一起。」儘管如此，小倆口都不願讓步，也不願接受對方的觀點，至今仍在冷戰中。

網友們也意見分歧，紛紛留言表示，「我覺得成年兄妹依偎在一起有點奇怪，但男友絕對是個混蛋，因為他大發飆，還指責你們亂倫。」、「他第一個想到的竟然是亂倫，這比較奇怪吧？」、「我覺得超奇怪，我真的不願跟兄弟共享一張床，其中一人可以在沙發上過夜，絕對不會依偎在床上。」

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