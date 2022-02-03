美增兵3000協防東歐！非永久性部署、不入烏作戰　五角大廈曝原因

▲五角大廈發言人柯比強調，美國派兵至東歐只是為了展現美國重視北約承諾的立場，好讓北約盟友安心。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登2日正式批准向東歐增派美軍，試圖向俄羅斯施壓，阻止俄國入侵烏克蘭，不過美國國防部強調，美軍增援的行動只是為了展現美國重視北約承諾的立場，好讓北約盟友安心，但相關軍事部署只是暫時的，美軍不會進入烏克蘭，更不會在烏克蘭作戰。

綜合美聯社與德國之聲報導，烏俄緊張局勢升級，美國2日決定，將派出約2000名美軍至波蘭和德國駐守，而原本駐德的1000名美軍則將被調往羅馬尼亞。白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，美國向東歐增援的行為，是基於北約第5條集體防禦所規定的義務與承諾，不過美軍不會進入烏克蘭，更不會在烏克蘭作戰。

▲美國增援是為了向俄國總統普丁發出「美國會履行對北約的承諾」的訊號。（圖／達志影像／美聯社）

五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，儘管美國不斷敦促俄羅斯退兵，但烏克蘭邊境過去24小時的俄軍和武力部署仍在增加；為了讓北約盟友安心，美國才決定派兵到東歐增援，「這是我們對俄國總統普丁和全世界發出的強烈訊號，美國會履行對北約的承諾，而且美軍已經準備隨時捍衛北約盟友。」

柯比強調，目前美軍在東歐的部署只是暫時的，而且烏克蘭並非北約成員國，因此美軍不會入烏，並會在未來幾天內調動到新基地。不過俄羅斯外交部副部長格魯什科（Alexander Grushko）指出，美國的行動將使危機複雜化，「毫無根據的破壞性手段只會加劇軍事緊張局勢，並縮小政治決策的範圍。」

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