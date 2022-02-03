炫富男霸氣婚禮曝光！迎親捧出超巨現金花　網一看狂喊：我可以

▲馬來西亞一名新郎最近在迎親時，居然將聘金做成了超豪華現金花束送給老婆。（圖／翻攝自IG／@seh_amirul）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名新郎最近在迎親時，居然將聘金做成了一束超豪華的現金花束，甚至還因為花束過於巨大，在進家門時，一度差點跌倒，讓新婚的老婆驚喜不已。

綜合當地媒體報導，馬來西亞男子@seh_amirul8最近上傳影片，分享他在結婚當天捧著超大現金花束迎娶新娘的時刻。原來，男子在婚禮當天，將聘金裡的鈔票全都折成了一張張由馬幣50元組成的現金花，捧著到新娘家迎親。

當男子從後車廂捧出花束時，因為現金花過於巨大，導致他突然重心不穩，差點跌倒在地。還好，他迅速地穩住了腳步，蹲在地上護住了花，才沒讓這束花摔壞。

新娘在看到丈夫為自己精心準備的禮物時驚喜不已，她表示，自己從來沒想過丈夫會以這種形式送上聘禮，因為大部分的人都是用支票或轉賬的方式來完成這個習俗，「當我看到花束時真的超級驚訝，這是我見過最大的現金花」。

新郎則指出，這束花價值約為馬幣2萬元（約新台幣13萬元），他之所以這麼做，是希望能在結婚當天讓老婆留下一個美好的回憶，也希望給老婆一個大驚喜。新娘也說道，「老公一直是個非常浪漫的人，即使平時沒什麼特別的節日，他也會給我準備驚喜，我真的很感激他。」

影片在網路曝光後，立刻吸引了不少網友的注意，大家除了紛紛為一對新人獻上祝福外，也有很多網友非常羨慕新娘子的待遇，「這是真正的隨便花啊」、「太幸福了」、「新郎還缺老婆嗎？我可以！」，還有不少女網友也在留言處tag自己的男友表示，「知道怎麼做了吧」！