北市4日重啟疫苗預約平台「只有BNT」　高端開放6000劑隨到隨打

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國人開始搶打第三劑疫苗補足抵抗力。北市衛生局2日表示，2月4、5日上午9時至下午5時，加開北市疫苗預約系統提供BNT疫苗追加劑6萬8,387劑預約，6日發送簡訊通知，7至9日接種。至於高端疫苗部分，則開放6000多劑，於2月7至11日開放台北車站、義信禮堂及捷運松山站等3處中型接種站。

中央1922預約平台第21期預約截止後，台北市BNT及高端疫苗尚有剩餘名額，為加速民眾完成追加劑疫苗接種，北市衛生局於2月4、5日上午9時至下午5時，加開北市疫苗預約系統提供BNT疫苗追加劑6萬8,387劑預約，6日發送簡訊通知，7至9日接種。

2月7至11日則加開高端疫苗現場掛號接種，於3處中型接種站共提供6,778劑。北市衛生局呼籲，符合接種資格者，請多加利用，儘速完整接種3劑疫苗，以提升保護力。

北市於中央1922預約平台第21期提供28萬3,192劑服務量能，已完成預約19萬3,802人，其中BNT疫苗已預約5萬325人、高端1萬4,008人及莫德納12萬9,469人。

由於BNT疫苗仍剩下超過8萬個名額，扣除醫院掛號系統預約量，北市衛生局於春節期間初四初五加碼開放台北市「新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統」，共173處提供接種服務，滿18歲以上110年11月15日前完成第二劑疫苗接種者，即可把握機會預約接種。

另外，北市於中央1922預約平台第21期高端疫苗剩餘6,000多劑，北市於2月7至11日開放台北車站、義信禮堂及捷運松山站等3處中型接種站，提供高端疫苗現場掛號共6,778個名額，3處接種站服務日期及時間不同，請民眾留意接種時段，避免撲空。

▼北市春節高端疫苗接種專案。（圖／北市府提供）