疫情以來第3個春節　陸專家：最壞的日子要慢慢過去了

▲北京疫情。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏1日表示，新年期間，大陸雖然多地有散發甚至小範圍聚集性病例出現，但也很快歸於平靜，醫院內患者的病情也都非常穩定，這是前兩年春節不能想像的，「最壞的日子要慢慢過去啦！中國知道怎麼對付這個病毒。」

張文宏在微博發文指出，只要沒有大規模的醫療擠兌，即使現在沒有特效藥，這個疾病完全在掌控之中，「未來中國一定能夠通過疫情管控與創新藥物的研發實現我們所希望看到的無醫療擠兌和低病死率抗疫模式。」

張文宏認為，「奧密克戎（Omicron）之謎」已告一段落，人類基本了解了該病毒株的特徵，並制定了應對方法，「不過，就因此說奧密克戎是上帝賜予的完美的減毒毒株，根本不需要疫苗，我不同意。」

張文宏提到，根據英國衛生安全局（UKHSA）的數據，如果不接種疫苗在60歲以下的人群中，奧密克戎的病死率是0.03%，與季節性流感差不多；隨著年齡的增高，病死率逐漸上升，60至69歲之間的老人如果不接種疫苗，奧密克戎的病死率是2.65%，70至79歲之間的老人如果不接種疫苗，奧密克戎的病死率是8.87%，80歲以上的老人如果不接種疫苗，奧密克戎的病死率是21.54%，如果接種兩針疫苗，這個病死率會降低到0.02%，1.02%，5.64%與13.07%。如果接種三針疫苗，這個病死率會降低到0.0086%，0.09%，0.42%與2.61%。

張文宏認為，人類今天能夠從容應對奧密克戎，部分國家準備結束疫情管控就是因為接種新冠疫苗後的住院率與病死率都獲得了大幅度的降低。

張文宏說，即便是接種了疫苗，世界各國的開放與結束疫情管控時間還會有差別，這主要是因為接種疫苗後，即便是接種了三針疫苗的國際數據，仍然看到在高齡患者中有較高的病死率（高達1.8%以上），「如要避免這種情況發生，我們還需要特效藥物與醫療分級管理，同時還需要對這部分高危的脆弱人群實施特殊保護，無論是用疫苗還是藥物。」

張文宏還說，春節他給科室老專家拜年時，高齡90歲的王嘉瑞教授他疫情怎麼樣，他湊到對方的耳邊大聲說，「最壞的日子要慢慢過去啦！中國知道怎麼對付這個病毒，不過不會那麼匆忙著急，我們如果要以極低病死率渡過這次疫情，需要的時間可能會稍長一些。」