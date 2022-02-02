百人採檢結果曝光！新北一家3口接連確診　過年前搭公車趴走高雄

▲大遠百清消 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新北一家三口在過年期間來到高雄旅行，但沒想到從兒子開始，然後父親、母親接連發病，現在還爆出父親是在自主管理期間，陪同家人前往饗食天堂，甚至還搭公車的情況，高雄市府表示會等到他們康復之後，進行意見陳述之後，再決定怎麼開罰，目前對此案件已經匡列百人，PCR結果都是陰性。

高雄市長陳其邁對此個案表示會透過基因定序方式來確認他們可能的傳染源，因為他們一家三口同進同出，所以誰傳染給誰一時間還無法判斷，雖然可以透過時間跟產生抗體的效價去判別，不過這需要一定時間，而且他們感染的「病毒基因」已經送了，到底是北部就已經傳染，還是來到高雄才確診，這些都要逐一釐清。

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▲大遠百清消 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外對於父親是在自主管理期間外出，簡任技正潘炤穎重申會依據中央流行疫情指揮中心公告：「自主健康觀禮對象無症狀者:可正常生活，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，禁止與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動」，違反上述規定者將依傳染病防治法第36條處分，罰則為新台幣3000-15,000元罰款。不過得等到父親康復後，讓他做完意見陳述後，再行決定開罰內容。

高雄市衛生局對此案件，匡列了近百人，目前無檢出陽性個案。