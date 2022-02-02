打2劑BNT仍中鏢！柯文哲爆：有十幾例「家長照顧確診童染疫」

記者陳家祥／台北報導

台北市2日新增1例確診個案，為松山區點點補習班確診童家長，因照顧小孩不慎染疫。對此，台北市長柯文哲2日表示，類似案例從以前到現在十幾例，會再討論出新的規範，「十幾個不多也是多，因為這是死亡率不高，像SARS沒有疫苗死亡率13%，哇，這就變倫理慘劇」。

柯文哲初二下午到中正健康服務中心慰勞疫調同仁，受訪談及今天新增的確診個案時表示，就是一位點點補習班的家長，因為要去照顧自己國小一年小孩結果確診。柯說，一開始還納悶怎麼照顧的不是媽媽，結果是因為2個孩子，還有更小的媽媽去照顧，所以要爸爸去照顧國小一年級比較大的。

至於對於染疫者照顧的規範，柯文哲坦言，「這我們會改進」，因為12歲以下還是要家長陪伴，這情形下進去之前到底疫苗要打多少、防護設備要多少，我們會做個檢討，不然這2例都是家長去照顧小朋友被感染。這位爸爸打2劑BNT還是感染，之前講過，打疫苗本來就沒有百分之百，只是說讓你萬一感染症狀比較輕。

媒體追問，是否有除了打疫苗之外的應對方式？柯文哲說，當然還是有，你要戴N95口罩、穿兔寶寶裝，問題是老實講很難，醫療人員穿兔寶寶裝2個鐘頭可以忍耐，第3個鐘頭就開始頭痛；n95口罩戴2個鐘頭二氧化碳太多，就開始頭痛。還是有問題，我們再想想看怎麼弄，方法是人想出來的。

柯文哲說，不是疫苗問題，疫苗隨便調一支一定有的，但這是比較特別案例，我們要再想想看。12歲以下小朋友需要家長照顧的時候，到底家長需要做哪些準備，要給他麼防護、空間怎麼設計等。

接著柯文哲話鋒一轉，強調這次防疫打到現在，要謝謝很多當年SARS留下來那批老兵，要把這個SOP編成一本台北市防疫的書，做個總整理留下來。