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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

別再挑疫苗！　柯文哲：北市4日、5日開放預約BNT

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲宣布4、5日兩天開放預約BNT，7日開打。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國人開始搶打疫苗補強抵抗力。台北市長柯文哲2日宣布，2月4、5日，早上9點到下午5點，台北市衛生局的疫苗預約系統重啟，但只能預約BNT疫苗，預計將有6萬8千劑，2月7日開始施打。至於高端部分，則開放3個地點，採隨到隨打，不需事前預約。

柯文哲表示，2月4、5日，早上9點到下午5點，台北市衛生局的疫苗預約系統重啟，「但是只有BNT，因為莫德納全部100%被預約光，剩下BNT」，本來有8萬劑，但這段時間符合標準的繼續在打，2月7日可以開始打的有6萬8千劑，只有BNT。

至於高端部分，柯文哲說，有開放3個注射點，都會上網公告，請大家注意時間，幾點到幾點可以打，因為高端是量比較少，不想讓系統太複雜，所以只有BNT。

「高端還是有人打，高端就不用上網預約，隨到隨打。」柯文哲表示，還是80/20法則，一次要處理幾萬人，要預約；如果只有幾千人，那我就直接開放3個點，你就來了直接打就好，就不用再去搞一個電腦系統，太麻煩。

「還是要呼籲一遍，我是打BNT，所以拜託不要一直說要打莫德納，這樣會不平均。」柯文哲無奈表示，其實上一次如果大家願意打BNT，我們就不用再重啟一次，一次就把它解決調。

柯文哲強調，莫德納跟BNT在醫學上沒有證據說有統計上的差異，所以有得打就好，「我們就後天開啟BNT的預約，希望大家能夠打趕快打，打到疫苗覆蓋率到一個程度後，也許真的要考慮慢慢解封」；柯舉例，丹麥已經全國下令不管制，因為既然疫苗打到流感化，就不管制，「我猜我們台灣大概不可能永遠鎖國下去」。

但柯文哲也說，疫苗覆蓋率不夠的時候，要放寬還是危險，這我同意，所以事實上到現在為止，台北市戶籍人口有打的還不到80%，表示有20%沒有打，有人會說會不會在過外什麼，我沒辦法詳查，「Anyway，總人口還有十幾%沒打，我也不曉得那大概十幾%的人是誰」。

▼北市4日起開放BNT疫苗預約。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼BNT疫苗及施打用的針頭，北榮護理師抽取針劑。（圖／記者呂佳賢攝）
 

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