中國男足慘輸越南　陸球迷「崩潰踩爛電視」集體改幫對手加油

記者蔡紹堅／綜合報導

中國男足2月1日在卡達世界杯亞洲區預選賽上對上越南隊，但開場16分鐘就被攻下2分，最後以1比3慘敗。由於當天是大年初一，非常多大陸球迷都看了這場球賽，許多人氣到在網路上狂罵「辱華」，還有人徹底失望改幫對手越南隊加油，最扯的是有人看球看到崩潰，竟拿鐵鎚瘋狂錘打自家電視機，還整個人跳到電視機上面踩踏。

中國大陸有非常多足球觀眾，但中國男足的表現多年來都未見起色，甚至越來越退步，也因此大陸球迷對中國男足可以說是「期待越大，失望越大」。

大年初一這天，中國男足在卡達世界杯亞洲區預選賽與越南交手，由於兩隊過去曾多次交戰，大多是中國男足取勝，也因此許多大陸球迷放假在家都打開了電視，期待能看到中國男足跟過去一樣擊敗越南，但沒想到，比賽才開始16分鐘，中國男足就被攻下了2分，後續也欲振乏力，最後以1:3慘敗。

▼球迷看球看到崩潰，毀了自家電視機。（圖／翻攝微博）



這場慘敗引起了大批大陸網友的不滿，紛紛在網路上留言開罵，「這絕對是辱華了，自取其辱那種。」「連越南都打不贏了，接下來還有誰能輸？」「我們應該退出國際足聯，不給國家抹黑。」「中國足球有點像陽痿的丈夫，拋棄他吧，有點捨不得；廝守吧，天天受氣。好吃好喝侍候他，期望他能冒點陽氣，剛看他勃起，衣服還沒脫完，他已不行了。」

從網路直播的聊天室中更可發現，有不少大陸球迷早已失望透頂，改幫對手越南加油，「越南這球漂亮！」「加油越南！」「越南幹得好！」

最扯的是，有一名網友看到中國男足的表現，竟當場崩潰，拿起鐵鎚瘋狂錘打自家電視機，還將電視機摔到地上，整個人跳上去踩踏，一邊還狂罵「我X你媽的！我X你媽的！我X你媽的！」

▼大陸網友集體改幫對手加油。（圖／翻攝微博）



▼大陸網友在微博上開罵，幾乎找不到任何鼓勵、安慰的留言。（圖／翻攝微博）

