　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國男足慘輸越南　陸球迷「崩潰踩爛電視」集體改幫對手加油

記者蔡紹堅／綜合報導

中國男足2月1日在卡達世界杯亞洲區預選賽上對上越南隊，但開場16分鐘就被攻下2分，最後以1比3慘敗。由於當天是大年初一，非常多大陸球迷都看了這場球賽，許多人氣到在網路上狂罵「辱華」，還有人徹底失望改幫對手越南隊加油，最扯的是有人看球看到崩潰，竟拿鐵鎚瘋狂錘打自家電視機，還整個人跳到電視機上面踩踏。

中國大陸有非常多足球觀眾，但中國男足的表現多年來都未見起色，甚至越來越退步，也因此大陸球迷對中國男足可以說是「期待越大，失望越大」。

大年初一這天，中國男足在卡達世界杯亞洲區預選賽與越南交手，由於兩隊過去曾多次交戰，大多是中國男足取勝，也因此許多大陸球迷放假在家都打開了電視，期待能看到中國男足跟過去一樣擊敗越南，但沒想到，比賽才開始16分鐘，中國男足就被攻下了2分，後續也欲振乏力，最後以1:3慘敗。

▼球迷看球看到崩潰，毀了自家電視機。（圖／翻攝微博）

▲▼中國男足慘輸越南　陸球迷「暴怒踩爛電視」大批人改幫對手加油。（圖／翻攝微博）

這場慘敗引起了大批大陸網友的不滿，紛紛在網路上留言開罵，「這絕對是辱華了，自取其辱那種。」「連越南都打不贏了，接下來還有誰能輸？」「我們應該退出國際足聯，不給國家抹黑。」「中國足球有點像陽痿的丈夫，拋棄他吧，有點捨不得；廝守吧，天天受氣。好吃好喝侍候他，期望他能冒點陽氣，剛看他勃起，衣服還沒脫完，他已不行了。」

從網路直播的聊天室中更可發現，有不少大陸球迷早已失望透頂，改幫對手越南加油，「越南這球漂亮！」「加油越南！」「越南幹得好！」

最扯的是，有一名網友看到中國男足的表現，竟當場崩潰，拿起鐵鎚瘋狂錘打自家電視機，還將電視機摔到地上，整個人跳上去踩踏，一邊還狂罵「我X你媽的！我X你媽的！我X你媽的！」

▼大陸網友集體改幫對手加油。（圖／翻攝微博）

▲▼中國男足慘輸越南　陸球迷「暴怒踩爛電視」大批人改幫對手加油。（圖／翻攝微博）

▼大陸網友在微博上開罵，幾乎找不到任何鼓勵、安慰的留言。（圖／翻攝微博）

▲▼中國男足慘輸越南　陸球迷「暴怒踩爛電視」大批人改幫對手加油。（圖／翻攝微博）

▲▼中國男足慘輸越南　陸球迷「暴怒踩爛電視」大批人改幫對手加油。（圖／翻攝微博）

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
一元紅包藏危機！2歲男童喊痛　急診X光「食道有硬幣」
買主找到了！　「露營界勞斯萊斯」現身石門水庫
初一遇死神！台中女坐男友機車遭撞飛　雙雙喪命
正妹銀行員棄鐵飯碗！　轉戰汽車業務收入曝光
河內慘案！中國男足66年來首輸越南　無緣卡達世界盃
「捕蛇教父」遭眼鏡蛇狠咬！攻擊影片曝　毒性發作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國男足慘輸越南　陸球迷「崩潰踩爛電視」集體改幫對手加油

我代表團決定出席北京冬奧開幕　陸委會籲對岸：勿打壓矮化我方

冬奧村食材有驗興奮劑　台雪橇選手林欣蓉：代表參加開幕式很光榮

17歲女遭殺害棄屍水庫！網友合力拼湊線索…9年後真的破案了

兩岸女神5／ 我們都愛鄧麗君！　「頭號君迷」公開30年偶像珍藏

兩岸女神4／寫給鄧麗君《笨蛋情歌》　專訪吳旭文：太想念她了！

蕭敬騰「春晚歌曲」藏深意　副總導演：要兩岸知道我們的根在哪

男住戶「聞到煤氣味」嚇壞報警！10消防員到場疏散…一查真相傻眼

北京軼事／誰在「珍妃井」夜半哭泣？　揭秘故宮最陰禁地和守護神

蘋果庫克初一微博發文拜年　秀iPhone13拍照功能「福」字當背景

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

中國男足慘輸越南　陸球迷「崩潰踩爛電視」集體改幫對手加油

我代表團決定出席北京冬奧開幕　陸委會籲對岸：勿打壓矮化我方

冬奧村食材有驗興奮劑　台雪橇選手林欣蓉：代表參加開幕式很光榮

17歲女遭殺害棄屍水庫！網友合力拼湊線索…9年後真的破案了

兩岸女神5／ 我們都愛鄧麗君！　「頭號君迷」公開30年偶像珍藏

兩岸女神4／寫給鄧麗君《笨蛋情歌》　專訪吳旭文：太想念她了！

蕭敬騰「春晚歌曲」藏深意　副總導演：要兩岸知道我們的根在哪

男住戶「聞到煤氣味」嚇壞報警！10消防員到場疏散…一查真相傻眼

北京軼事／誰在「珍妃井」夜半哭泣？　揭秘故宮最陰禁地和守護神

蘋果庫克初一微博發文拜年　秀iPhone13拍照功能「福」字當背景

南韓新冠單日確診首破「2萬大關」！政府決定轉換防疫體制

4個月後結婚！百萬年薪男「逃台北」想買台中房　網點1關鍵

大戰性慾強男友8hrs「發生悲劇慘案」！他繼續硬來：不要就是要　網傻眼

刮刮樂怎挑容易中大獎？百萬得主曝「撇步」：撿別人挑剩的

過年守歲6愛睏汪倒一排睡翻　網見「右上亮點」歪樓：怎有小獅子

高雄男「魚刺穿喉」找不到險送命　醫師曝急救關鍵：別喝醋

NBA年度迷因！「獨眼」詹皇竟更強　看到3個框還進致勝球

有豪宅不住！賓士貓老愛睡「破爛垃圾屋」　折手手趴好讓媽心碎了（訪）

抱股安心過年！台驊董座：貨櫃三雄將航向偉大航道

一元紅包藏危機！2歲男童指胸哭喊：痛痛　急診X光「食道有硬幣」

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

大陸熱門新聞

蕭敬騰春晚歌曲藏「統味」　要兩岸知道根在哪

17歲女遭殺害棄屍水庫！網拼湊線索破案

18歲外甥給3歲舅舅磕頭拜年 男童霸氣打賞百元鈔票紅包

準岳母討3次聘金！他全家積蓄被搾乾換超綠結局

「頭號君迷」珍藏30年女神鄧麗君

陸專家：Omicron疑似「老鼠傳人」

搶先聽！他寫給鄧麗君的《笨蛋情歌》

選手村防疫嚴「食材驗興奮劑」

黃安笑台灣鬧蛋荒！發文嘲諷：沒救了

中國男足慘輸越南　陸球迷崩潰踩爛電視

男住戶聞到煤氣味報警！10消防員到場傻眼

我代表團將出席冬奧開幕　陸委會籲對岸勿矮化

接力運-20馳援東加 解放軍海軍071兩棲船塢登陸艦除夕「出征」

8孩媽遭「狗鍊栓脖」　牙齒被拔光

更多熱門

相關新聞

中國男足想擊敗日本找信心卻搞不定歸化

中國男足想擊敗日本找信心卻搞不定歸化

中國男足即將在27日世界盃資格賽12強賽交手日本，不過行前卻發生3名歸化中國的巴西球員被滯留在荷蘭阿姆斯特丹機場，更在機場睡了一晚事件，讓球員感覺不被尊重，連南韓媒體都形容，中國出征前士氣就受到打擊。

馬爾地夫主帥自曝已有球員確診

馬爾地夫主帥自曝已有球員確診

中國女足進軍東奧隊長掀衣曬6塊冰塊腹肌

中國女足進軍東奧隊長掀衣曬6塊冰塊腹肌

李鐵接任中國男足總教練

李鐵接任中國男足總教練

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

關鍵字：

中國男足國足

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩

最易「單身上癮」星座Top 3

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

丫頭月虧120萬、酷炫店倒閉！7藝人副業慘兮兮

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

雙胞胎名模爆婚變！打包眼鏡男回家過夜

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

初二15大地雷勿踩！　喊1字破財

社區新警衛爆萌　坐門口怒瞪外人

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面