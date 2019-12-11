連輸日本21年　中國足球選手怒「功夫飛踢」踹中日球員頭部

記者錢玉紘／綜合報導



2019年東亞足球錦標賽（EAFF E-1 Football Championship，東亞盃）四強賽10日晚間開戰，中國國家足球隊以1比2敗給日本，已是連續21年「不勝日本」。但這場比賽發生一段插曲，中國隊隊員姜至鵬用腳飛踢了日本隊中鋒橋岡大樹的頭部，畫面曝光後連中國網友也看不下去，直嘆很丟臉。



這個場面發生在比賽開始約31分鐘後，日本隊剛剛進球，中國1比0落後，接著日本球員橋岡用頭去搶球，沒想到姜至鵬從後方一個飛踢，直接踹中橋岡的頭部，橋岡當場痛得抱頭倒地，姜立刻攤手，做出無辜、不知情的手勢，之後僅得到一張黃牌。比賽最終，中國隊以1比2敗給日本隊，已是連續21年敗給日本。

賽後，教練李鐵在記者會上指出，「下來之後我和姜至鵬進行了溝通，他非常肯定的告訴我，沒有看到對手，只想把球停下來，那是個危險的動作，但我的球隊拒絕一切球場暴力」，而姜至鵬也解釋，是因為他認為對手不可能搆到球，自己是先斷下球，「對方的頭碰到了我的腳」，這個行為不太可能吃紅牌。

對此，連新浪網的官方足球頻道「中國足球報導」都在微博上指出，裁判只給黃牌已是「手下留情」，而中國網友也多半不護航，留言表示，「說實話，輸球了也別輸人，人輸了，贏了球迷們也不開心」、「太不要臉了」、「球踢的不好也就算了，做人不能這樣無恥」、「這動作太過了，沒有體育精神」、「太嚇人了，輸了就輸了，這樣做就不好了吧」。