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新北燈會初四登場　7大燈區、表演時間、停車資訊一次掌握

▲▼新北燈會。（圖／翻攝新北市民政局官網）

▲新北燈會。（圖／翻攝新北市民政局官網，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

新北燈會將在2月4日至2月28日在大都會公園盛大登場，全台首創以「燈會劇場」為主題，將新北大都會公園打造成大型劇場。燈組融合環境，量身訂做7個主題燈區場景，搭配場域故事，規劃6大類型演出，總計17個演出團隊輪番上陣。《東森新媒體ETtoday》特別整理7大燈區、表演時間與停車資訊，帶您一次掌握。

Q1：是否需要報名？
A1：否。

Q2：是否需要付費？
A2：否。

Q3：展出時間？
A3：2月4日至2月28日，展期25天。週一至週四晚間6點至10點，週五至週日、二二八連假晚間6點至10點30分。

Q4：地點？
 A4：三重區新北大都會公園-幸福水漾園區

Q5：七大主題燈區有哪些？
A5：主燈臥虎藏龍、街頭表演場燈區、牛好日子燈區、廟埕搬戲燈區、小熊甜蜜森林燈區、水上音樂廳燈區、花燈嘉年華燈區。

Q6：表演時間？
A6：
1、主燈臥虎藏龍
週一至週四晚間6點至9點「每個整點」。週五至週日晚間6點至10點「每個整點」。
2、街頭表演場燈區「街頭馬戲」
2月4日至2月6日、2月25日至2月28日，晚間6點10分至6點40分。
3、廟埕搬戲燈區「陣頭藝演」
2月4日至2月6日、2月25日至2月27日晚間8點半至9點；2月28日晚間6點半至7點。
4、水上音樂會燈區「音樂百匯」
2月4日晚間6點半到7點、2月5日至2月6日晚間7點半到8點、2月18日至2月20日晚間7點半到8點、2月25日至2月28日晚間7點半到8點。
5、水舞展演時間
每日晚間6點15分、6點半、6點45分、8點15分、8點半、8點45分、9點15分、9點半、9點45分。
6、星空奇幻遊行
2月4日至2月6日、2月25日至2月28日，晚間6點10分到6點40。

Q7：交通資訊
A7：
1、捷運
搭乘中和新蘆線至「三重站」1號出口，出站後步行過馬路至活動會場，或於出站往桃園機場捷運1A出口方向，即可抵達會場。
2、公車
(1)「捷運三重站」下車，步行約3分鐘至會場：62、232、227區、264、640。
(2)「菜寮(重陽路)站」下車，步行約7分鐘至會場：14、227、227區、232、292、621、803、806、忠孝幹線。
(3)「菜寮(重新路)站」下車，步行約8分鐘至會場：14、62、111、227、264、292、616、636、638、639、801、803、820、857、忠孝幹線。
(4)「五谷王廟」下車，步行約15分鐘至會場：111、235、257、616、635、636、637、638、639、783、801、806、820、835、857、藍2。
3、開車
(1)國道一號→三重交流道(重陽路)→三陽路→疏洪東路一段→至周邊停車步行至會場。
(2)國道三號→中和交流道(往板橋方向)→64號東西向快速道路→五股出口→疏洪東路一段→至周邊停車步行至會場。

Q8：周邊停車場
A8：幸福水漾停車場、重新北側區停車場、重新南側區停車場、樂遊天地區、萬善同區停車場、二重國中停車場、嘟嘟房停車場朝陽站。

▲▼新北燈會。（圖／翻攝新北市民政局官網）

▲▼新北燈會。（圖／翻攝新北市民政局官網）

▲▼新北燈會。（圖／翻攝新北市民政局官網）

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