用次氯酸水種植出無毒「神奇豌豆」　彰化青農翻轉人生

▲彰化青農林嘉興種出無毒豌豆。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化青農林嘉興從小家中就專門種植豌豆，為了提升豌豆的品質，林嘉興放棄原本工廠輪班工作，不畏辛苦回家接手自家田地，投入資金搭建溫室，另外也用次氯酸水等有機資材，專注研發無毒豌豆，不僅更青脆好吃，還縮短採收期，還獲得縣府30萬元青年創業金。

林嘉興說，老家栽種豌豆已30多年了，有些農友為讓豌豆好看、漂亮，採用農藥，但他回鄉就是想栽種精緻豌豆，故改採以木醋液及次氯酸水等，減少農藥的使用，雖然外觀不若精緻豆，但仍有7到 8成外觀符合消費者標準，且溫室栽培更青脆好吃，溫室成長也較快約2到3天即可採收一次，非溫室的則約4到5天採收一次，由於豌豆產銷只有一季，因此也另外種一些農作物銷售。

▲彰化青農林嘉興與縣長王惠美合照。

林嘉興先是投入資金搭建溫室，另外也用次氯酸水等有機資材，以環保且對人體及環境無害的方式防治豌豆的病蟲害，提升彰化在地豌豆的品質，產量逐步穩定，「神奇的豌豆」在彰化長出了青年創業新希望。

產銷班長張紘碩也說，希望林嘉興的加入能帶動更多年輕人投入農業，故林嘉興現在也是產銷班的副班長，與農友一起來推廣無毒豌豆，現在精緻農業也都發展十分成功，希望民眾多給農民們鼓勵。

▲溫室打造出無毒豌豆，相當青脆。

王惠美表示，為了鼓舞青年發掘在地特色，針對18歲至45歲的青年朋友，或是曾參加過創業研習課程時數達30小時，提供每人最高30萬元的創業獎勵補助，已有33位青年成功獲得補助，今年第一梯次補助審查會在4月進行。