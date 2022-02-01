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比婚戒還大！台中媳婦中新光福袋頭獎1克拉鑽戒　笑「該換了」

▲新光三越台中店及中友百貨上午舉辦福袋頭獎抽獎，得主出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新光三越台中店上午舉辦福袋頭獎抽獎，頭獎一克拉鑽戒得主出爐。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

今天大年初一，台中包括新光三越、中友百貨以及廣三SOGO百貨等都舉行福袋抽獎活動，其中新光三越頭獎、價值48萬元的1克拉鑽戒係由一名趙小姐抽中，趙小姐直言「蠻驚喜的，沒中過什麼大獎，抽中的鑽戒也打算自己戴，該換大一點的了。」

▲新光三越台中店及中友百貨上午舉辦福袋頭獎抽獎，得主出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中友百貨上午舉辦福袋抽獎，頭獎按摩椅係由竹科工程師抽中。

除了新光三越，中友百貨今天福袋頭獎也抽出，今年的最大獎為市價14萬8800元的按摩椅。得主是竹科的38歲游先生，游先生興奮地說，昨天回台中吃年夜飯，老婆第一次買中友福袋就中大獎，「要把大獎送給老婆！」

今天台中陰雨綿綿，但阻擋不了消費者想抽中大獎的心，新光三越台中店一早就擠滿人潮。新光三越台中店福袋限量500袋，消費者必須先在APP線上預購成功，今天再前往取貨及加碼抽，加碼抽第一大獎仍延續去年，價值48萬的一克拉鑽戒。

鑽戒得主趙小姐家住台北，幾年前嫁到台中，第一次購買新光三越福袋，坦言抽獎前並沒有特別去拜拜，或做些什麼祈求好運，但抽中鑽戒讓她很驚喜。趙小姐事後開心地拿著鑽戒看板合照，手上的戒指引人注目，她說這是婚戒、30分，抽中的一克拉鑽戒打算自己戴。另外，趙小姐也在台上打電話給婆婆，婆婆聽到消息先是尖叫，之後也開心地恭喜她。

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