高雄12天累積破百確診案例！陳其邁提高防疫強度　相關規定一次看

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市從1月20日開始，12天下來已經累積破百的本土病例，所以高雄市長陳其邁在1日的記者會上頭宣布，現在要防疫措施加嚴，2日之後在電影院內禁止飲食，因為傳播風險就跟大眾運輸一樣。

▲高雄市大年初二開始，加強防疫強度 。（圖／高雄市政府提供）

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陳其邁在1日的防疫記者會說明，除了餐飲場所實聯制，將會派稽查之外，同時離開飯桌要戴口罩 ，陳其邁強調查到之後輔導未見改善，將要求停止內用。另外公車、捷運輕軌以及計程車跟渡輪會增加清消頻率、採取實聯制，另外捷運有紅外線高雄站會跟高鐵左營站一樣，採取紅外線體溫偵測。

▲高雄市大年初二開始，加強防疫強度 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市大年初二開始，加強防疫強度 。（圖／高雄市政府提供）

還有暫停社區服務據點、社區關懷據點等，全面停止共餐等。社區長照一樣等日間機構等課程停止，活動間接直接肢體接觸也都暫停，人流管制，市場觀光景點、公共運輸以及公園等，有餐飲服務禁止試吃與適用。風景區部分會有相關燈號做查詢。

2日開始電影廳內禁止飲食，可以販賣！可是近到裡面密閉空間好比高鐵台鐵，都禁止飲食，假如因為特殊需求喝水等可以，但如果是餐飲或臨時飲料等，高雄市影廳內禁止，陳其邁呼籲：「吃完再進去可以，風險應該跟大眾運輸交通一樣」。

▲高雄市大年初二開始，加強防疫強度 。（上圖同／高雄市政府提供）