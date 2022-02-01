廣東女孩化身太極女俠　登600公尺高上海中心「雲端起武」

▲梁壁熒在大陸第一高樓上海中心上表演太極。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸2022春晚節目之一的《行雲流水》由三位表演者在上海中心大廈（632公尺）、上海白玉蘭大廈（320公尺）、重慶聯合國際大廈 （318公尺）及廣州塔（454公尺）上表演太極。其中，來自廣東佛山順德的24歲女孩梁壁熒瀟灑流暢的動作及散發出來的英姿颯氣，引起外界關注。

▲梁壁熒的私服扮相與表演武術時截然不同。（圖／翻攝梁壁熒微博）

《新聞坊》報導，梁壁熒於1998年出生於佛山順德，曾獲得第十五屆世界武術錦標賽女子太極拳項目冠軍。這是她繼2015年登上央視春晚表演創意武術節目《江山如畫》後，第二次登上春晚舞台。小姐姐打太極時看上去帥氣，但生活中的照片看起來可太甜了。

▲梁壁熒在上海準備拍攝春晚節目。（圖／翻攝梁壁熒微博）

據了解，梁壁熒在2021年12月20日時，曾在微博發出清晨時分與魔都日出的合照，不少網友在看完春晚節目後才驚覺，原來她已經做好準備，要在中國第一高樓上海中心打太極的節目錄製了。

▲央視春晚的武術表演節目《行雲流水》。（圖／翻攝央視）

《行雲流水》的導演張異凡透露，說起在上海中心大廈拍攝的難度，「實在難以想像！」張異凡表示，天氣風力都是超乎想像，而且因為沒有電梯，人上去都很費勁，設備上去就更費勁，「660米（公尺）的高空和陸地上是兩個溫度，因為錄製時還遇到了上海第一次寒潮，上面都下雪了，體感溫度只有零下十幾度左右，所以三位表演者很不容易，也克服了很多身體上的極限。」

三位表演者登上的表演場地都是名聞中外的摩天大樓，其中，上海中心大廈為大陸第一高樓，重慶聯合國際大廈為西南地區第二高樓，高度僅次於重慶環球金融中心，至於有「小蠻腰」之稱的廣州塔則是大陸第一高塔。