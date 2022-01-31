「把賊窩當家！」苦苓開酸蕭敬騰　網見4句話大喊過癮：人民幣香

▲蕭敬騰稱大陸為「台灣人的家」。（圖／翻攝自蕭敬騰微博、央視新聞）



記者黃可昀／綜合報導

藝人蕭敬騰近幾年將發展重心轉往大陸，今年更受邀參加春晚，他在受訪時也提到，能登上春晚舞台是「很幸福、很驕傲的事情」，更向台灣人喊話「有機會一定要回來自己的家看一看！」正是這句話讓台灣網友全怒了，知名作家苦苓忍不住開酸「把賊窩當成自己家！」

央視29日釋出蕭敬騰受訪畫面，他在影片中提到自己很榮幸再次站上春晚，這是一件值得驕傲的事，接著話鋒一轉提到台灣人，「相信有很多在台灣的朋友都很想念自己的家鄉，所以如果聽到這個歌，有機會一定要回來自己的家看一看。」對於把大陸稱為台灣人的家，不少人認為有爭議，兩岸話題再度吵得沸沸揚揚。

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▲蕭敬騰也為2022冬奧獻唱。（圖／翻攝自微博／央視頻）



知名作家苦苓昨晚在臉書PO文，「認賊作父很常見，但把賊窩當成自己家、還鼓吹大家進去看看的，這還真是頭一回！」雖然沒有提到人名，但明顯是在暗指蕭敬騰，文末還補了一句「原來台灣阿美族也發源於中國？失敬失敬。」事實上，蕭敬騰的母親就是阿美族，因此有一半的原住民血統。

網友紛紛留言，「原來他出生的部落家鄉在北京」、「人民幣，香」、「認知錯亂」、「蕭先生在台灣沒有原住民身份！是從父姓的漢人身份，他的認同也是漢民族。大家一直用原住民血統來看他，對原住民（集體）造成困擾」、「人民幣貼下去就忘記自己是誰了」。