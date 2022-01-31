張藝謀、脫口秀首登央視春晚舞台　太空人零點鐘聲獻宇宙祝福

▲北京冬奧表演活動總導演張藝謀。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》昨（30）日公布2022除夕春晚節目單，擔任北京冬奧開閉幕表演活動總導演的張藝謀將首次登上這個大陸年度收視率最高的電視節目。為吸引年輕族群，節目內容也安排了逐漸從小品走入大眾視野的脫口秀表演，由王勉及大張偉共同擔綱演出音樂脫口秀《快樂氣氛組》。奧會主席巴赫（Thomas Bach）及三名太空人也將成為節目的神秘嘉賓現身祝福。

▲香港溫拿五虎合體2022春晚。（圖／翻攝央視）

為了迎接虎年的到來，央視2022年春晚也安排不少「虎」的元素在表演環節中，其中，以溫拿五虎樂隊闖出名聲的香港藝人鍾鎮濤（阿B）、譚詠麟將再度合體，帶來《朋友》與《ShaLaLaLa（莎啦啦啦）》 等成名曲的金曲串燒。這也是繼「小虎隊」合體春晚後，再有老牌組合藉春晚舞台創造「回憶殺」。

▲大陸脫口秀演員王勉現身央視春晚彩排。（圖／CFP）

此外，為了讓央視春晚能吸引更多年輕族群，表演節目除請到線上當紅明星登台，虎年春晚也請到從《脫口秀大會》節目登頂封神的脫口秀演員王勉和音樂人大張偉一同登台演出。他們將結合音樂及時下年輕人喜愛的流行哏，替春晚帶來與往年不一樣的表演風格。

▲女太空人王亞平。（圖／翻攝央視）

由於北京冬奧將於大年初四正式舉行，春晚也將冬奧元素添加在節目表演中，除邀請國際奧會主席巴赫錄製影片向觀眾賀新年，吉祥物「冰墩墩」及「雪容融」也將現身，帶領觀眾透過數位科技「巡看」冬奧場館。

至於跨過午夜的零點鐘聲，節目特別安排位於大陸太空站上的王亞平、翟志剛和葉光富透過視訊，向地球上的華人捎來來自宇宙的祝福。