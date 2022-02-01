命理師蔡上機看蔡英文運勢：得天獨厚「有望擴張綠色版圖」

▲命理老師點評蔡英文新年運勢是「得天獨厚」。（資料照／記者張榮恩攝）

記者呂晏慈／台北報導

農曆新年到，未來新的一年各政黨重要領袖運勢備受關注，命理師蔡上機接受《ETtoday東森新媒體》訪問時預測，身兼民進黨主席的總統蔡英文恐將在新年面臨爭議及失錯事件，但都非常幸運可以找到「替罪羔羊」緩解，可說是得天獨厚、獨善其身，加上國際疫情激發台灣科技的經濟力，下半年庶民經濟可望大復甦，有機會幫助民進黨在年底地方選舉擴張綠色政治版圖。

為解析藍綠政治人物新年度流年運勢，《ETtoday東森新媒體》在農曆春節前訪問蔡上機，點評包括蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、高雄市前市長韓國瑜等人的新年運勢，將在本周陸續刊登。

今年邁入蔡英文執政第六年，地方大選將在年底登場，外界高度關注挾逾817萬高票連任的蔡英文是否能延續她的高支持度，帶領台灣挺過疫情、國際經貿局勢變化。

對此，蔡上機預測，1956年出生的蔡英文生肖屬猴，恐在2022年面臨施政措施波折，以及有爭議及失錯的事件，但都非常之幸運，可在短時間內迅速擺平，或出現其他有利的事件來覆蓋過，或有替罪羔羊可以緩解，可以說是上天眷顧、得天獨厚、獨善其身。

在經濟力方面，蔡上機點評，近年國際疫情激發台灣科技的經濟力，發酵到GDP、科技外交，及科技外交的台海安全防護力，因這護國神山所賜，科技影響外交更為奏效，有利得力，國際社會對蔡英文及對台的支持，大有斬獲，而在新的一年中，台灣的國際外交關係，將是前所未有的好，科技外交也形塑出一股有利於台海安全的防護力量。

蔡上機表示，拜國際疫情所賜，科技訂單倚賴及轉單台灣生產代工，持續發燒一年，獲得科技產業經濟力挹注在國家的GDP，繁榮經濟；小英政府的綠色執政，無論在「科技、經濟、外交、醫療保健、軍事、民生幸福」等政績，都是進入綠色兩度執政以來，前所未有的興盛。

此外，蔡上機補充，加上下半年，民生消費庶民經濟，有機會大復甦，國之領袖蔡英文，也當然成為執政施政的受益者；有機會助化蔡英文帶領民進黨，打贏2022六都縣市長9合1的選舉，全台的綠色政治版圖，也有機會更勝於2018年。

▼命理老師蔡上機。（資料照／記者林敬旻攝）